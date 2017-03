Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Quota 100 iter domanda INPS, calcolo, esempi, requisiti decreti attuativi ufficiali

Si entra nel rush finale delle novità per le pensioni e mancano solo i decreti attuativi finale prima che l'intero quadro sarà definito. A quel punto dalla teoria si potrà passare alla pratica e dai calcoli e le simulazioni alla possibilità di presentare domanda all'Inps. Perché sarà proprio all'Istituto di previdenza che occorre rivolgersi per aderire a uno dei nuovi metodi, requisiti permettendo, per uscire prima dal lavoro. Il fattore tempo sarà decisivo innanzitutto perché i decreti non sono ancora pronti e in seconda battuta perché, stando a quanto previsto, la fascia temporale entro cui presentare domanda dovrebbe essere di 60 giorni, esattamente tra il primo maggio e il 30 giugno. Poi, solo tra ottobre e novembre, si saprà se la richiesta di accesso all'Ape è stata accettata o meno.

Ape Social, Quota 41, Quota 100 iter domanda

Dopo aver presentato domanda di accesso all'Ape si deve dunque sperare di essere accettati ovvero che la richiesta di accoglimento andrà a buon fine. Non sono ancora noti i criteri con cui saranno vagliate le richieste. O almeno non c'è ancora l'ufficialità. Stando a quanto è emerso dalle ultime riunioni, la prima variabile dovrebbe essere l'età con corsia privilegiata per i più anziani. Solo in seconda fila ci sarebbe la condizioni lavorativa tra disoccupazione e disabilità (almeno al 74%). Altro punto da chiarire è il costo tra interessi da corrispondere agli istituti di credito e importi per l'assicurazione. La forchetta si aggirerebbe tra il 4,6% e il 4,7%. Vale la pena evidenziare la difficoltà a trovare una intesa con le banche, evidenziato anche dallo scarso numero di quelle che hanno confermato l'adesione. Per capire la reale convenienza occorre attendere i decreti finali, forse pronti già tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Novità per le pensioni: esempi concreti di Ape

Proviamo a fare allora alcuni esempi concreti su queste novità per le pensioni per capire come incide la durata dell'anticipo sulla pensione. In particolare facciamo riferimento a esempi di importo dell'Ape, della rata da restituire e della pensione netta su 13 mensilità in relazione alla durata dell'anticipo Tan 2,75%, costo dell'assicurazione 29%, restituzione in 20 anni. Ribadiamo ancora come queste percentuali non siano ancora definitive e non è stata considerata la commissione di ingresso per l'attivazione del Fondo di garanzia. E allora, nel caso di pensione netta di 900 euro e richiesta dell'Ape pari all'85%, l'importo è naturalmente pari a 765 euro. A questo punto la variabile decisiva è rappresentata dai mesi di durata dell'Ape. Ipotizzando che sono rispettivamente pari a 12, 24 e 43, la rata totale con detrazione ammonta a 43, 91 e 164 euro. E la nuova pensione netta? Rispettivamente a 854, 809 e 736 euro. Provando a schematizzare, con pensione netta di 900 euro e 85% di finanziamento dell'Ape, la nuova pensione netta diventa

854 euro con 12 mesi di durata e rata di 46 euro 809 euro con 24 mesi di durata e rata di 91 euro 736 euro con 43 mesi di durata e rata di 164 euro