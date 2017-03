Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 ostacoli DEF, rilancio alleanze, ricalcolo pensioni

Il dibattito sulla questione previdenziale continua ad essere molto vivo nonostante l’approvazione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui nei prossimi giorni sono finalmente attesi gli atti finali con le rispettive regole ufficiali di funzionamento, ma che continuano ad essere fortemente criticate perché ancora una volta sperimentali e perché sempre troppo limitate e ristrette. E proprio per andare oltre queste novità per le pensioni ancora con tanti paletti, le ultime notizie confermano prossime riunioni in programma tra esecutivo e forze sociali per l’avvio di nuovi confronti su ulteriori novità per le pensioni da affrontare in un momento successivo di analisi. Tuttavia, sono piuttosto divergenti le posizioni sulle eventuali novità per le pensioni che dovrebbero essere portate avanti in questo momento, per cui serve innanzitutto chiarezza. Nel frattempo, ad avere impatti (negativi e positivi) sulle novità per le pensioni potrebbero essere:

discussioni sulle misure del nuovo Def; rilancio di alleanze; avvio del ricalcolo contributivo delle pensioni.

Gli ostacoli del Def per novità per le pensioni

Nei prossimi giorni, secondo le ultime notizie, dovrebbero farsi più intense le discussioni sulle prime misure da inserire nel Def, documento di programmazione economica, la cui prima bozza sarà presentata, stando a quanto deciso ad oggi, il prossimo 10 aprile. Si tratta del documento che pone le basi per gli interventi che dovranno essere poi inseriti nella nuova manovra, ma per cui le vere e proprie discussioni inizieranno dopo l’estate, come di consueto, per cui la prima stesura del 10 aprile sarà certamente suscettibile di diversi e più cambiamenti. E tra questi potrebbero rientrare le novità per le pensioni: le ultime notizie parlavano di ipotesi di inserimento nel Def delle ulteriori novità per le pensioni da affrontare in un secondo momento di analisi, ma molto dipenderà chiaramente dal budget effettivamente a disposizione.

Per capire quanti soldi potranno essere realmente impiegati nella realizzazione di ulteriori novità per le pensioni bisognerà, innanzitutto, mettere a punto le misure correttive da 3,4 miliardi di euro che sono state richieste all’Italia dalla Comunità e senza le quali si rischia l’apertura di una nuova procedura di infrazione, quindi le coperture da 19,5 miliardi di euro delle clausole di salvaguardia. Dopo di che, per recuperare ulteriori soldi, le ultime notizie hanno parlato di vie semplici come aumento dell’Iva e privatizzazioni, ma in realtà, per un sostanziale recupero di budget si dovrebbero mettere a punto:

piani concreti di revisione della spesa pubblica; tagli e revisione di bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune stesse tipologie di pensioni, come le pensioni di assistenza; piani capillari di lotta alla corruzione e all’evasione fiscale.



Rilancio nuove alleanze e impatto su novità per le pensioni

Importante impatto, positivo, sulle novità per le pensioni potrebbe arrivare dalle nuove alleanze che si stanno profilando nel quadro di una riorganizzazione politica generale in vista delle prossime elezioni politiche, da quella tra l’ex segretario del centrosinistra Bersani e i pentastellati agli schieramenti del centrodestra, che sembrano avviati a superare le tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Da un parte Bersani ha detto, a sorpresa, di essere disposto ad allearsi con i pentastellati nel caso di una loro vittoria per la costituzione di una maggioranza forte e le ultime notizie confermano in questa alleanza una concreta possibilità di rilancio di importanti novità per le pensioni. Entrambe d’accordo sulla necessità di misure sociali, tra cui l’assegno universale per tutti, sarebbero favorevoli anche a novità per le pensioni. Del resto, sappiamo bene quanto i pentastellati puntino da sempre su una revisione dell’attuale sistema previdenziale con:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; novità per le pensioni di quota 100; cancellazione delle ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali.

Ricalcolo delle pensioni primo passo verso ulteriori novità

Le ultime notizie sull’annuncio dell’avvio del ricalcolo contributivo delle elevate pensioni risultato del vecchio metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 potrebbero rappresentare un ulteriore passo di rilancio di ulteriori novità per le pensioni. Stando a quanto confermano le ultime notizie, il ricalcolo delle pensioni penalizzerà soprattutto coloro che percepiscono trattamenti dai 50 mila euro lordi annui in su, calcolate con metodo retributivo fino al 2011, decisamente più vantaggioso dell’attuale contributivo, basato sul calcolo dei contributi effettivamente versati nel corso della propria vita lavorativa, e non più sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro, quando inevitabilmente gli stipendi sono più alti. Il ricalcolo delle pensioni, per molti, è solo il primo passo verso modifiche più importanti dell’intero sistema previdenziale. Non solo, infatti, novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti o assegno universale, ma si potrebbe andare avanti anche con provvedimenti, anche peggiorativi, già proposti e utili sia per recuperare soldi da reimpiegare poi per successive novità per le pensioni positive per tutti, sia per ristabilire equità all’interno dello stesso sistema previdenziale, oggi decisamente squilibrato.

E questi ulteriori passi, secondo le ultime notizie, potrebbero riguardare:

revisione delle baby pensioni; revisione delle pensioni a vedove e superstiti; revisione delle pensioni di assistenza per evitare truffe.