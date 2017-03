MotoGp streaming live gratis. Dove vedere

Tutta la stagione 2017 della MotoGP ovvero prove libere, qualifiche, warm up e gare, può essere seguita in streaming da dispositivi mobile. Per vedere ogni istante di questo campionato c'è innanzitutto l'app Sky Go, collegata a Sky che trasmette tutti gli appuntamenti attraverso le due emittenti dedicati gestibili con il mosaico interattivo, riservata ai soli abbonati anche se gratuitamente scaricabile. Di diversa concezione è invece la piattaforma web Now TV che non richiede la sottoscrizione di alcun contratto con la piattaforma satellitare. Possono essere infatti acquistati singoli pacchetti di breve durata e costo contenuto, comprendenti anche la MotoGP 2017.

MotoGP streaming gratis italiano

Un altro sito da tenere in considerazione è quello di TV8, associato al numero 8 del digitale terrestre. Parte delle gare sono infatti trasmesse in streaming gratis e in italiano. Più nel dettaglio, le prossime corse sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutti le altre sono proposte in differita.

Streaming MotoGP sui siti delle emittenti

Un'altra occasione per vedere la MotoGP è lo streaming sui siti delle emittenti che operano oltre confine. Non sono sempre proposte tutte le corse e alcune sentenze hanno messo in dubbio la liceità di questa modalità al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli di

Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Serbia con Radio-televizija Srbije, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Slovacchia con Slovenská Televízia.

Siti di bookmaker e live streaming MotoGP

Stanno iniziando a guadagnare sempre più spazio nel campo degli appuntamenti sportivi i siti di bookmaker per vedere in streaming i grandi impegni, tra cui rientrerà certamente la MotoGP. Non è così semplice e immediato poiché vanno messe in conto alcune limitazioni comuni alla maggior parte delle piattaforme, come l'apertura di un conto, un numero minimo di giocate e naturalmente la registrazione con i dati ufficiali.

Impossibile non fare riferimento al sito ufficiale della competizione ovvero motogp.com con tutte le prove, le qualifiche e le gare. Se tutta la stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più limitata standard (in questo caso mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds), non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la versione standard.