Vedere MotoGp streaming siti web, link migliori. Dove trovare

Anche quest'anno si prevede un grande spettacolo con la MotoGP. Come rimanere aggiornati da smartphone e tablet ovvero come vedere gare, qualifiche e prove libere? Le possibilità sono diverse, a iniziare da Sky che suggerisce due strade. La prima, limitata ai soli abbonati, è quella dei due canali esclusivi dedicati, nessuna interruzione pubblicitaria e i mosaici interattivi a cinque finestre. La seconda è quella del web: è gratuitamente scaricabile l'app Sky Go per la visione da smartphone e tablet ed è disponibile, a pagamento, la piattaforma web Now TV senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.

Streaming MotoGP con i siti delle emittenti

Per vedere in streaming le corse della MotoGP è possibile tentare con i siti delle emittenti satellitari fuori confine. Non è scontato il real time e ci sono incertezze dal punto di vista della liceità. In ogni caso, tra le varie opportunità ci sono quelle dei Paesi

Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Honduras con Televicentro, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Malta con Public Broadcasting Services Limited.

Live streaming gratis italiano MotoGP

C'è anche un'opportunità gratis e in italiano per vedere le corse della MotoGP 2017 in streaming ed è quella del sito ufficiale dell'emittente TV 8. Sul canale 26 del digitale terrestre sono proposte le immagini live del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Le restanti corse sono proposte in differita.

MotoGP streaming con i siti dei bookmaker

Infine segnaliamo un altro sistema alternativo per lo streaming delle corse della MotoGP. Si tratta di quella che passa dai tanti siti dei bookmaker attivi da queste parti. In questo caso è quasi sempre indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Occorre poi ricordare l'esistenza della possibilità della diretta streaming sul sito ufficiale motogp.com. Tutta la stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds. Ci sono anche gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e 12,49 euro per la versione standard.

Per iPhone e iPad e per device Android c'è MotoGP Live Experience 2017. L'app contiene una lunga serie di servizi: live timing per seguire lo svolgimento delle prove e delle corse; real time tracking per avere traccia di ogni pilota in tempo reale sulla pista; video per rivivere gli highlights dei Gran Premi; ultime notizie per rimanere sempre aggiornato; foto con le più spettacolari immagini della MotoGP 2017.