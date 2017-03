MotoGp streaming prove ufficiali e gara. Come e dove vedere

La MotoGP 2017 è ai nastri di partenza e quest'anno, più che in passato, ci sono tanti modi per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare. Per non perdere neanche un minuto della stagione occorre fare riferimento a Sky con le sue due emittenti dedicate affiancate dal mosaico interattivo per la personalizzazione della visione. In parallelo c'è Now TV, la piattaforma web per vedere la MotoGP in streaming da PC, smartphone e tablet. La particolarità sta nella non indispensabilità della sottoscrizione di un abbonamento: è infatti possibile acquistare pacchetti della durata limitata e slegati dall'emittente satellitare. Per dispositivi mobile c'è anche l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile, ma la cui fruizione è riservata agli abbonati.

Streaming gratis MotoGP sui siti delle emittenti

Un'altra strada percorribile occasione per vedere la MotoGP è senza dubbio lo streaming sui siti delle emittenti. Non sono sempre proposte tutte le gare e alcune sentenze hanno messo in dubbio la regolarità di questa modalità al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, tra i tanti esempi per vedere la MotoGP in streaming ci sono quelli di

Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Serbia con Radio-televizija Srbije, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Slovacchia con Slovenská Televízia.

MotoGP e lo streaming italiano gratis

Accanto a Sky c'è TV8, visibile in chiaro e per tutti sul taso 8 del telecomando a proporre lo streaming italiano, che in questo caso è gratis. Anche quest'anno solo una parte del campionato può essere vista in live streaming sul sito ufficiale. Gli appuntamenti sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutti gli altri sono proposti in differita.

Alternativa streaming MotoGP con i siti bookmaker

Per vedere in streaming la MotoGP c'è la strada dei siti dei bookmaker. In questo caso occorre fare i conti con due possibili limitazioni. La prima riguarda gli utenti che devono quasi sempre essere registrati e attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. La seconda coinvolge i contenuti considerando che non tutte le gare sono trasmesse in real time.

Infine, ecco il sito ufficiale della competizione, motogp.com, che propone il real time di tutti gli appuntamenti settimanali con lo spettacolo delle due ruote. Per l'intera stagione occorre un impegno di spesa di 139,95 euro per la versione MultiScreen e di 99,95 euro per la quella standard senza il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.