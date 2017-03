MotoGp streaming live gratis link, migliori siti web, emittenti tv

Ci sono tanti modi per vedere in streaming prove qualifiche e gare della MotoGP, come i siti delle emittenti satellitari.

Sono numerose le opportunità per vedere in streaming il campionato 2017 della MotoGP. Solo Sky ne propone 3. Per il piccolo schermo ci sono due emittenti dedicate accompagnate dal mosaico interattivo per la scelta del modo in cui vedere prove libere, qualifiche e gare. Per la visione in mobilità da smartphone e tablet c'è Sky Go, riservata agli abbonati, e c'è Now TV per il real time anche su PC senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

MotoGP per lo streaming italiano

Accanto a Sky c'è TV8, raggiungibile sull'8 del digitale terrestre e disponibile per tutti (anche in streaming sul sito collegato), ma gli appuntamenti sono limitati a un numero ridotto di Gran Premi ovvero MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia.

MotoGP streaming con i siti delle emittenti satellitari

Ci sono poi altri modi per vedere in streaming MotoGP, come i siti delle emittenti satellitari. Nulla va dato per scontato perché capita che le immagini siano riservate ai rispettivi abbonati o comunque la presenza di blocchi geografici impedisce la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, alcuni esempi di questo funzionamento con cui è possibile tentare per vedere le corse della MotoGP sono quelli

dell'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, di Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, dell'Ecuador con RedTeleSistema, dell'Honduras con Televicentro, della Croazia con Hrvatska radiotelevizija, della Georgia con Georgia Public Broadcasting, della Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, della Finlandia con Yleisradio Oy, della Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, dell'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann.

Siti dei bookmaker e lo streaming MotoGP

Un altro sistema alternativo per lo streaming della MotoGP è quello dei tanti siti dei bookmaker attivi in Italia. In questo caso è quasi sempre indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Alcune piattaforme non trasmettono poi il live streaming di tutte le corse, ma vale comunque la pena fare una prova.

Non può non essere citato il sito ufficiale del campionato della MotoGP: motogp.com. L'intero pacchetto ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più standard priva del layout personalizzato e della modalità 6 Live Feeds.

Non mancano le soluzioni per smartphone e tablet Android, per iPhone e iPad e per i device equipaggiati con sistema operativo Windows 10 Mobile. Fra le app più scaricate c'è MotoGP Live Experience 2017. Fra i servizi che propone sono il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live, il Live & On-Demand, la Guida MotoGP e l'Info eventi. In buona sostanza ogni aggiornamento e tutte le novità della settimana sulla stagione passano attraverso l'app per essere disponibili sul proprio dispositivo.