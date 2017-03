MotoGp 2017 streaming prova, qualifiche, gara. Dove vedere

La stagione 2017 della MotoGP ovvero la possibilità di vedere in streaming prove, qualifiche e gare passa innanzitutto da Sky. L'emittente propone ogni istante di tutti i weekend con le due ruote e lo fa in due modi. Innanzitutto mette a disposizione dei suoi abbonati l'app Sky Go per il live streaming da smartphone e tablet. Per chi non ha sottoscritto un contratto c'è la piattaforma Now TV che, sulla base di diverse formule, consente la visione in real time di singoli eventi. Dal punto di vista tecnico è indispensabile la tecnologia Microsoft Silverlight per chi si collega da PC o Mac. Il software è comunque gratuito e facilmente scaricabile.

Siti delle emittenti per MotoGP 2017 streaming

Perché non provare a vedere le corse della MotoGp 2017 in streaming sui siti delle emittenti satellitari? Non è scontato percorrere questa strada ovvero occorre procedere con una meticolosa ricerca e dal punto di vista giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi

Cina con China Central Television, Austria con Österreichischer Rundfunk, Finlandia con Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ecuador con RedTeleSistema, Colombia con Radio Cadena Nacional, Croazia con Hrvatska radiotelevizija, Australia con Special Broadcasting Service, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Georgia con Georgia Public Broadcasting.

MotoGP 2017 streaming gratis italiano

Accanto a Sky e alle emittenti satellitare, c'è anche TV8, raggiungibile sull'8 del digitale terrestre, per lo streaming della MotoGP 2017. In questo caso la copertura viene assicurata solo per 8 appuntamenti mentre tutti gli altri sono trasmessi in differita. Nel dettaglio sono proposti in chiaro e per tutti gli utenti il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

Altro punto di riferimento è il sito ufficiale motogp.com con lo streaming e on demand in alta definizione delle corse della MotoGP 2017. Tutta la stagione richiede un impegno di spesa preventivo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, in cui mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.

Streaming MotoGP 2017 con le piattaforme dei bookmaker

Andando nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per lo streaming delle corse della MotoGP 2017, ecco le piattaforme web dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le sfide in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Ma chissà appunto che non si scopra un nuovo e interessante mondo proprio a partire dalla volontà di vedere in streaming la MotoGP 2017.