MotoGP Qatar gara, prove e qualifiche ufficiali streaming live gratis

L'inizio della stagione 2017 della MotoGp avrà come scenario le dune di Losail in Qatar. Rossi, Vinales e Lorenzo saranno gli avversari più accreditati del campione del mondo della Honad Marquez

Lo scorso anno fu Lorenzo, campione del mondo in carica, in sella alla sua Yamaha, a vincere la prima gara stagionale della Moto Gp. Quella che, ormai tradizionalmente, si svolge in Qatar sotto le luci dei riflettori. Uno spettacolo che tra poche ore si ripeterà sul circuito di Losail anche se con diverse novità. La principale è proprio quella che riguarda il campione spagnolo, che quest’anno ha accettato la sfida Ducati e proverà a proiettare la potente due ruote di Borgo Panigale ai vertici della classifica mondiale.

Un’impresa difficile, anche perché la Rossa a ruote presenta uno stile tutto originale nella guida. Ma Lorenzo ha il talento per riuscirci anche se avrà certamente bisogno di un periodo di adattamento. E poi gli occhi saranno puntati sul giovanissimo Vinales che ha sostituito proprio Lorenzo nel box Yamaha e ha dimostrato, con prestazioni davvero superlative, di non avere nessun timore reverenziale nei confronti del pluri campione del mondo Rossi, facendo registrare puntualmente tempi migliori in ogni sessione invernale rispetto al campione di Tavullia. Insomma, ci sarà molto da vedere, anche live gratis in streaming, per quanto riguarda prove, qualifiche ufficiali e gara.

MotoGP gara prove e qualifiche ufficiali in streaming

Per vedere gara prove e qualifiche ufficiali della MotoGP si potrà utilizzare anche lo streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Ma bisogna stare attenti perché non esiste ancora una decisione omogena su questa tematica perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune.

Si può fare qualche tentativo provando con: Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Honduras con Televicentro Malta con Public Broadcasting Services Limited, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis MotoGP

Oppure puntare su TV8, il canale del digitale terrestre che fa parte della galassia Sky e ne condivide la qualità audio e video. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmakers. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici.

E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. Il costo totale per vedere tutti i Gran Premi è di 139,95 euro nella versione MultiScreen, mentre scende a 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.