Vedere MotoGP Qatar streaming siti web, link migliori

Grande attesa per il primo Gran Premio della MotoGp 2017. Occhi puntati sul compagno di squadra di Valentino Rossi in Yamaha, quel Vinales che anche nelle libere č andato come un treno. Chi vincerā?

Come vedere la MotoGP in Qatar, quali sono i siti web migliori

Quale dei valenti centauri iscriverà il suo nome nell’albo d’oro del Circus della MotoGP? Chi sarà il successore di Marquez che in sella alla sua Honda ha dominato la stagione passata? Ci riuscirà finalmente Valentino Rossi che vorrebbe chiudere la sua incredibile carriera conquistando finalmente quel decimo titolo che vorrebbe appuntarsi orgogliosamente sul bavero della giacca? O sarà Lorenzo, al primo anno in Ducati a sorprendere tutti e a riportare i rossi bolidi di Borgo Panigale in cima al mondo?

E come dimenticare il giovane Vinales che ha avuto la faccia tosta di sconfiggere sistematicamente durante i test invernali il suo compagno di squadra in Yamaha? Si proprio quel Valentino Rossi, il Dottore a cui manca l’esame finale per mandare in archivio alla voce inimitabile una carriera davvero unica. Insomma, quando i nastri di partenza stanno per essere tagliati in Qatar tutti i centauri sono mossi dal medesimo obiettivo: quello di scrivere una pagina dello sport capace di emozionare come solo le due ruote sanno fare. E che, per questo, sono disposti a vedere anche in streaming sui siti web e i link migliori.

MotoGP Qatar streaming

Tra i diversi modi che verranno utilizzati ci saranno molti che sceglieranno, per vedere la MotoGP in Qatar, lo streaming. Come per gli altri eventi sportivi e non solo sportivi, anche l’appuntamento he si svolgerà durante l’arco di questo week end sulle dune sabbiose di Losail, si potrà trovare attraverso una serie di alternative che possono soddisfare le esigenze dei palati anche più esigenti e raffinati. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini.

In questo caso bisogna sapere che non c’è ancora una decisione omogena su questa tematica perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con: Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Honduras con Televicentro, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited. In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis MotoGP

Oppure puntare su TV8 che si può trovare sul digitale terrestre digitando il tasto otto, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmakers. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici.

E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L’intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.