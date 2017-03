MotoGP Qatar streaming gratis live. Siti web, dove e come vedere e quali link

Siti web e link. Dove e come vedere la gara di Moto Gp in Qatar

La MotoGP riparte da Losail in Qatar con gli stessi protagonisti che hanno infiammato le ultime stagioni a due ruote. Favorito resta ovviamente Marquez che sembra ancora avere a disposizione il pacchetto telaio motore migliore e ambisce a ripetersi e a conquistare l’alloro iridato per la seconda volta consecutiva. Di certo il campione del mondo in carica non troverà la strada spianata e i suoi avversari sono più agguerriti che mai. Soprattutto Valentino Rossi, alla ricerca del decimo titolo della sua carriera. Obiettivo che gli è sfuggito di un nonnulla due stagioni fa nel concitato mondiale del presunto ‘biscotto’ in salsa spagnola tra Lorenzo e Marquez.

E che consacrerebbe per sempre nella storia del motociclismo mondiale un personaggio che ha saputo lasciare un’impronta che non sarà facile cancellare in un mondo che vive di omologazione. E invece il campione di Tavullia con il suo carattere esuberante ha rivoluzionato anche la comunicazione dei piloti e, ancora oggi, rappresenta al vera star dei box. Impossibile non riconoscerlo e, quando lo si incontra, chiedere il solito selfie a quello che è considerato a ragione una leggenda delle due ruote.

Valentino, però, quest’anno dovrà stare attento anche a un nuovo, e a quanto pare, molto ostico avversario che veste i suoi stessi colori e guida una moto alla medesima livrea, ma ha dimostrato già di non avere nessun timore reverenziale per il più celebre compagno di squadra facendo registrare tempi sempre migliori nei vari test invernali. Tanti sono i tifosi che non stanno più nella pelle e non aspettano altro che vedere in streaming gratis live attraverso i siti web più opportuni la sfida. Molti ancora non sanno invece dove e come vedere e quali link ricercare per riuscire nell’impresa.

MotoGP Qatar streaming

Per vedere la MotoGp in Qatar in streaming si può scegliere tra diverse opportunità. Quella, dei siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini è una delle alternative più gettonate. Un tema ancora oggetto di diverse interpretazioni visto che non esiste ancora una decisione omogena sulla legalità di questa operazione perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune.

Comunque resta inteso che si può fare qualche tentativo per esempio con: Paraguay con Sistema Nacional De Television, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Honduras con Televicentro. In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis MotoGP

TV8, canale 8 del digitale terrestre, rappresenta un’altra alternativa valida anche perché garantisce la stessa qualità audio e video di Sky, della cui galassia comunque fa parte. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che otto sfide verranno proposte in real time, mentre le altre dieci in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmakers. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici.

E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.