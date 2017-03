Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tra DEF, Decreti, elezioni quando e come rilancio pensioni

L’esecutivo si dice pronto a presentare a giorni gli atti finali relativi alle norme ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e se i tempi saranno rispettati, entro gli stessi tempi stabiliti, cioè dal primo maggio, mini pensione con e senza oneri e quota 41 entreranno in vigore. Se, però, gli atti finali dovessero slittare ancora, è possibile che sarà rinviata anche l’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni. Molto dipenderà chiaramente dai dettagli che entro qualche giorno saranno effettivamente chiarimenti, come quelli ufficiali relativi ai tassi di interesse che devono essere calcolati sulla restituzione della mini pensione agli istituti di credito e, come confermano le ultime notizie, si tratta dell’elemento fondamentale per capire quanto effettivamente converrà andare in pensione prima con la mini pensione.

Tempi possibili di arrivo reale di novità per le pensioni e cosa aspettarsi

Ciò che, dunque, ad oggi ci si chiede è quando arriveranno davvero novità per le pensioni ufficiali, anche ulteriori rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41? Stando alle ultime notizie, dovremmo poter aspettarci novità per le pensioni in tre passaggi: definizione nuovo def; nuovi decreti; prossime elezioni.

Rilancio novità per le pensioni in Def, decreti e prossime elezioni



Partendo dalle novità per le pensioni che potrebbero essere inserite nel nuovo Def, documento di programmazione economica che pone le basi per i successivi provvedimenti che rientreranno nella prossima manovra e le cui discussioni vere e proprie inizieranno, come di consueto, dopo l’estate, si parla, al momento, delle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate nel successivo momento di analisi e che ancora non è chiaro cosa potrebbero interessare. Fino a qualche settimana di parlava, infatti, di novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, poi diventate:

novità per le pensioni per i giovani; novità per spingere previdenza integrativa e complementare; novità per le pensioni per singole casse di settore.

La strada, dunque, è ancora lunga per capire cosa e soprattutto quando effettivamente si farà di concreto per una profonda revisione dell’attuale sistema previdenziale. Alcuni esponenti politici hanno comunque confermato, stando alle ultime e ultimissime notizie, che nel Def potrebbero essere contenute eventuali correzioni e miglioramenti delle ultime novità per le pensioni di mini pensione.

Tuttavia, come sopra detto, è possibile che novità per le pensioni arrivino anche con decreti ad hoc, sia per quanto riguarda le correzioni delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, a partire dai criteri di priorità di accesso, le cui ultime notizie sembrerebbero privilegiare gli anziani, mentre nei giorni si era parlato di priorità a disoccupati prima e disabili poi, sia per quanto riguarda le novità per le pensioni del momento successivo. E tra di decreti ad hoc, ci sarebbe anche il Dl Sviluppo, che prevede una norma strettamente collegata a novità per le pensioni per gli iscritti alle casse delle singole tipologie di attività.

Indipendentemente dalle eventuali novità per le pensioni che saranno portate avanti in un momento successivo o che saranno inserite in decreti appositi, il vero e proprio rilancio delle novità per le pensioni, come da tempo si dice, si avrebbe solo in vista delle prossime elezioni politiche. Si tratta, infatti, come già spiegato, del tema probabilmente più caro ai cittadini, che permetterebbe ai diversi schieramenti politici di recuperare consensi, fiducia e d elettori. E solo quello, forse, potrebbe essere il tempo di annuncio di veri proprio cambiamenti pensionistici, come quota 100 e assegno universali, ma anche revisione del sistema delle probabilità di vita e revisione in base alle differenti tipologie di attività che si svolgono.