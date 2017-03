Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Antonucci, La Terza, De Bortoli

Le esigenze di approvazione di importanti novità per le pensioni che riescano effettivamente a rivedere gli attuali requisiti di uscita dal lavoro, rendendoli più ‘morbidi’ per tutti, tali da agevolare un ricambio generazionale a lavoro per poter dare nuova spinta all’occupazione giovanile, non sono solo richieste dai cittadini e dei lavoratori quasi impossibilitati, in alcuni casi, a raggiungere gli attuali requisiti per la pensione finale, ma sono attestate anche dalle ultime notizie di ricerche ed esperti che ne hanno ben sottolineato l’urgenza.

Le ultime affermazioni di Antonucci e impatto su novità per le pensioni

A partire da Tommaso Antonucci direttore generale dell’Istat: secondo le ultime notizie rese note dall’Istituto, infatti, sarebbero un milione e 85mila le famiglie italiane in cui nessuno degli adulti è occupato, pur potendo lavorare, quindi al momento senza reddito. Ben il 6,6% delle famiglie sui circa 16,5 milioni di nuclei presenti sul mercato del lavoro, mentre sono 13,9 milioni le famiglie in cui tutti gli adulti sono occupati. Secondo l’Istat, il tasso di non occupazione è alto nelle famiglie di monogenitori e peggiora in famiglie con figli. Si tratta di numeri e dati chiari che dimostrano come stia diventando sempre più urgente un sistema per rilanciare l’occupazione.

La strada da molti indicata, e anche da tempo, è quella di approvazione di importanti e profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, o di totale revisione dell’attuale sistema, molto rigido, per dare avvio al turn over che, grazie all’alternanza a lavoro tra lavoratori anziani che potrebbero finalmente andare in pensione e godersi il meritato riposo e nuovi giovani da impiegare nei posti lasciati liberi proprio dai più anziani, riuscirebbero a rilanciare occupazione, giovanile, produttività e consumi allo stesso tempo.



Le ultime affermazioni di La Terza e conseguenze per novità per le pensioni

Stessi risultati sono stati più o meno riportati da Alessandro La Terza presidente della Fondazione Bruno Visentini che recentemente ha reso noti i risultati di un rapporto da cui emerge chiaramente la necessità di un rilancio dell’occupazione per permettere ai giovani di oggi di crearsi un futuro certo, prospettiva al momento inesistente per la maggior parte di loro. Secondo quanto affermato da La Terza, infatti, se nel 2004 un ragazzo di 20 anni impiegava 10 anni circa per realizzarsi, nel 2020 avrà bisogno di 18 anni, che diventeranno 28 nel 2030, tanto che parla di possibilità di autonomia e totale indipendenza dai genitori non prima dei 40 anni di età.

Si tratta di uno scenario decisamente allarmante tanto per i singoli, che non vedono alcuna prospettiva di realizzazione sia in campo professionale, pur avendo in moti casi studiato tanto, sia in campo privato, perché senza soldi e mezzi di sostentamento sarebbe impossibile pensare ad una famiglia, quanto per l’intero Paese. Non avendo giovani su cui puntare, che sono la linfa della produttività, il destino sarebbe inevitabilmente quello di un blocco ulteriore della crescita economica, situazione che potrebbe essere sbloccata solo da profonde novità per le pensioni di revisione delle attuali norme che permetterebbero di invertire l’attuale tendenza dei lavoratori anziani costretti a rimanere sempre più a lavoro e dei più giovani del tutto esclusi dal mondo occupazionale.



Le ultime posizioni di De Bortoli e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie su una produttività decisamente crollata nel nostro Paese hanno portato Ferrucio De Bortoli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, proprio sulle pagine dello stesso quotidiano a definire gli italiani ‘pigri’. Forte il suo rilancio sulla necessità di dare nuova spinta alla produttività per riavviare l’Italia alla crescita economica. Secondo la ricerca riportata su Corsera, su una soglia di 100, la produttività di Italia è ferma a quota 94,5, la Spagna arriva a 102,1 e la Germania addirittura a 109,2. L’avvio di un nuovo ciclo economico positivo, come più volte spiegato, dipenderebbe in gran parte da profonde novità per le pensioni che innescherebbero una serie di vantaggi correlati, dal rilancio dell’occupazione giovanile, che darebbe nuova spinta alla produttività e ai consumi, avviando un nuovo percorso generale di ripresa economica. La domanda che, dunque, ci si pone è perché continuare a temporeggiare, discutere e aspettare per l’introduzione di novità per le pensioni profonde considerando che ormai ne sono ben noti i benefici che ne deriverebbero?