Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tre recenti ricerche mostrano urgenza rilancio pensioni

Se da tempo si parla della necessità di approvare novità per le pensioni importanti e positive per tutti per un rilancio occupazione ed economico in generale, ora ad attestarne l’urgenza sono tre recenti ricerche che, attraverso dati oggettivi, hanno effettivamente dimostrato come si tratterebbe di provvedimenti che potrebbero dare una spinta reale alla crescita economica italiana. Le tre recenti ricerche in questione sono:

quella dell’Istat; quella relativa alla condizione dei giovani; quella relativa all’andamento delle produttività in Italia.

I dati della recente ricerca Istat e impatto su novità per le pensioni

Stando a quanto attestato dalle ultime notizie, sarebbero, infatti, oltre un milione le famiglie italiane senza lavoro. In particolare, secondo l'Istituto, sono un milione e 85mila le famiglie italiane in cui nessuno degli adulti è occupato, pur potendo lavorare, e alla ricerca di un impiego, ma al momento senza reddito. Complessivamente, si tratta del 6,6% delle famiglie sui circa 16,5 milioni di nuclei presenti sul mercato del lavoro, mentre sono 13,9 milioni le famiglie in cui tutti gli adulti sono occupati.

Dalle ultime notizie Istat sulla disoccupazione emerge che il tasso più alto si registra nelle famiglie di monogenitori, migliora la situazione tra i single, mentre peggiora in famiglie con figli. In oltre 970mila casi, inoltre, nelle coppie sono le donne a riuscire a trovare lavoro, anche solo part time, mentre l’uomo è inattivo o alla ricerca. Si tratta di una situazione di non occupazione in parte risultato delle attuali norme pensionistiche che costringono i lavoratori anziani a rimanere sempre più a lungo a lavoro lasciando pochissimi margini di impiego ai più giovani che sarebbero, tra l’altro, coloro in grado di spingere l’economica attraverso le loro conoscenze e competenze tecnologie. Il ricambio generazionale, come ormai ben noto, potrebbe essere attivato solo dall’introduzione di profonde novità per le pensioni come:

quota 100; quota 41 per tutti senza oneri; revisione totale dell’attuale sistema pensionistico.

La recente ricerca sulla condizione dei giovani e urgenza di novità per le pensioni

L’urgenza di novità per le pensioni che possano dare spinta al turn over lavorativo per l’impiego di più giovani nel mondo del lavoro è sostenuta anche dalle ultime e ultimissime notizie sulla condizione di vita dei giovani ragazzi italiani: dalle ultime notizie attestate emerse da un recente rapporto della Fondazione Bruno Visentini, è infatti emerso che se nel 2004 un ragazzo di 20 anni impiegava 10 anni circa per realizzarsi, nel 2020 ne impiegherà 18 e nel 2030 28, con prospettive di raggiungere una piana autonomia a 40 anni, ma anche a 50 anni. Uno scenario che analizzato al momento appare piuttosto negativo: lasciare, infatti, che un giovane arrivi a 40 anni per avere la possibilità di costruirsi una vita in piena autonomia, significa bloccare la crescita di un Paese.

Non avendo, infatti, i giovani mezzi a disposizione, non solo si blocca lo sviluppo di un Paese ma anche la crescita stessa della popolazione, perchè non avendo autonomia e indipendenza economica, difficilmente si fanno figli e difficilmente si può contribuire alla crescita di un tasso di natalità oggi decisamente basso nel nostro Paese. Per affrontare quella che ormai è diventata a piano titolo un'emergenza generazionale, secondo la Fondazione Visentini bisognerebbe definire una rimodulazione dell'imposizione fiscale, prevedere un contributo di solidarietà da parte dei lavoratori già in pensione e che percepiscono trattamenti 'importanti', grazie al quale si potrebbe creare un adeguato fondo per le politiche giovanili. Necessarie anche profonde novità per le pensioni che consentano ai giovani di entrare dalla porta principale in un mondo occupazionale che oggi li tiene decisamente fuori.

La recente ricerca su andamento della produttività e impatto su novità per le pensioni

A sostenere l’urgenza di novità per le pensioni che siano in grado di creare alternanza generazionale a lavoro, tra impiegati più anziani e più giovani, anche gli ultimi dati sulla produttività italiana che segna un deciso crollo. Emblematiche le ultime notizie sull’andamento della produttività in Italia, ferma del tutto, rispetto a Paesi che invece crescono, primo tra tutti la Germania. Per dirla con numeri chiari, considerando 100, l’Italia è ferma a quota 94,5, mentre la Spagna arriva a 102,1 e la Germania addirittura a 109,2. Per risolvere il problema produttività, servirebbero quelle novità per le pensioni importanti, non le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ma quota 100 o quota 41, che permetterebbero ai lavoratori più anziani di andare in pensione prima rispetto all’attuale soglia pensionistica, agevolando le assunzioni dei più giovani che, a loro volta, darebbero nuova spinta a produttività, consumi e, quindi, economia in generale.