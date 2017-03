Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Moscovici, Boschi

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, sembra stia perdendo credibilità agli occhi della Comunità e le ultime notizie su andamento dell’occupazione, nonostante la nuova norma introdotta dal precedente esecutivo; crescita del debito pubblico, nonostante si sia cercato di mettere in atto misure volte, invece, alla sua crescita; e investimenti e consumi comunque bloccati, nonostante bonus e nuovi piani per rilanciarli, sono una conferma di quanto le stesse posizioni del ministro non siano più credibili.

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze su novità per le pensioni

Proprio gli errori già compiuti, gli investimenti sbagliati e i piani considerati sempre prioritari rispetto ad altre misure, potrebbero portare lo stesso ministro Padoan a cambiare idea sulle novità per le pensioni. Lui, particolarmente attento ai conti pubblici e che ha sempre ha sostenuto come le attuali norme pensionistiche, pur se rigide, sono le uniche che riescono a garantire stabilità finanziaria al nostro Paese, ancora in un particolare momento di crisi, considerandole, di conseguenze, non ancora una priorità rispetto ad altri provvedimenti, come quelli di spinta ad investimenti o per le imprese, sembra che invece possa iniziare a guardare alle importanti novità per le pensioni di cui da tanto, troppo ormai, si parla, come ad una possibilità di effettivo rilancio dell’economia italiana, passando per rilancio di occupazione e produttività. Il problema sarà cercare di recuperare quella credibilità che ormai pian piano sembra stia svanendo.

Le ultime affermazioni di Moscovici e impatto su novità per le pensioni

Anche il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, secondo le ultime notizie, da sempre molto aperto all’Italia e alle discussioni con lo stesso ministro Padoan, inizierebbe a nutrire qualche perplessità nei suoi confronti. Nell’attesa che il nostro Paese corregga finalmente i suoi conti allarmanti e risponda alle richieste avanzate in tema di misure correttive, lo stesso Moscovici ha recentemente affermato di essere favorevole all’introduzione dell’assegno universale ma anche alle novità per le pensioni.

La Comunità, infatti, e lo stesso Moscovici, hanno chiaramente lasciato intendere di essere aperti a nuove valutazioni delle importanti novità per le pensioni che si vorrebbero introdurre in Italia, come quota 100, novità per le pensioni che, come spesso già spiegato, sono in grado di portare benefici e vantaggi sia in termini di rilancio occupazionale, che è tra le richieste che la stessa Comunità ha avanzato al nostro Paese, grazie al meccanismo di ricambio generazionale che permettendo la pensione anticipata i lavoratori più anziani permetterebbe, al tempo stesso, l’inserimento di nuovi giovani nel mercato del lavoro, con conseguente spinta di produttività e consumi, sia in termini di risparmi che deriverebbero dalle penalità imposte da ogni sistema di uscita prima ma nel lungo periodo. E se finalmente si riuscissero a presentare quelle certificazioni di enti capaci di attestare gli effettivi benefici che le importanti novità per le pensioni, la strada sarebbe ancor più semplice.

Le ultime posizioni del ministro Boschi e conseguenze per novità per le pensioni

Le importanti novità per le pensioni rappresenterebbero un buon punto di ripartenza anche per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, che all’interno del nuovo esecutivo ha un ruolo importante per le nomine dei posti più importanti degli enti pubblici produttivi e che fa parte di coloro che, come tutti i fedelissimi dell’ex premier, a partire dal presidente dell’attuale maggioranza in carica, non sostengono più il rigore e l’austerità delle scelte del ministro Padoan per la riduzione del debito, motivo per il quale sarebbe disposta ad aprire a ulteriori interventi che dimostrino di essere capaci di un reale rilancio dell’economia del nostro Paese.