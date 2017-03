Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Bersani, Grillo, Letta

Cambiano e evolvono gli scenari politici in previsione delle nuove elezioni politiche: quando ancora è incerto quando si terrà il nuovo voto, se sarà cioè anticipato o si terrà alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, schieramenti politici e singoli esponenti si stanno riorganizzando e le ultime notizie parlano anche di inedite alleanze che forse nessuno mai si sarebbe aspettato, prima tra tutti quella tra l’ex segretario del centrosinistra Pierluigi Bersani e il movimento dei pentastellati.

Le ultime affermazioni di Bersani e conseguenze per novità per le pensioni

Ad annunciare questa possibilità sarebbe stato lo stesso Bersani che avrebbe chiaramente affermato come nel caso di vittoria dei pentastellati, sarebbe pronto a sostenere il movimento di Beppe Grillo, per la definizione di una maggioranza che sia forte tanto da permettere al nostro Paese di ripartire in maniera reale e concreta. Del resto, ha sottolineato Bersani, nonostante i cosiddetti populismi e le esagerazioni, bisogna comunque ammettere che i pentastellati sono riusciti a conquistare un grande consenso tra i cittadini. L’alleanza di Bersani e Grillo potrebbe avere un forte impatto positivo sulle novità per le pensioni, considerando che entrambe ne sono favorevoli, così come sostengono la necessità di concentrarsi su misure sociali importanti per sostenere e soddisfare le richieste dei bisogni reali della genet.

Le ultime affermazioni di Beppe Grillo e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, il movimento di Beppe Grillo, molto critico e da sempre contrario alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che piuttosto che favorire i cittadini, favorirebbero esclusivamente gli istituti di credito, in un nuovo perverso gioco di potere, rilancia da sempre su introduzione dell’assegno universale per tutti e novità per le pensioni importanti come:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; totale revisione delle attuali norme pensionistiche; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; novità per le pensioni di quota 100; cancellazione delle ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali.

Le ultime posizioni di Letta e impatto su novità per le pensioni

Sulla possibile alleanza tra Bersani e pentastellati è intervenuto anche Enrico Letta che, essendo rimasto nell’attuale maggioranza, stando a quanto recente affermato, avrebbe chiaramente spiegato la necessità di rivolgersi a quella percentuale di elettori che guardano ai pentastellati come alternativa all’esecutivo, precisando che le posizioni di Bersani deriverebbero da un’analisi approfondita di una situazione che sta decisamente cambiando e all’interno della quale non si può escludere e basta quelli che sono considerati populisti, nonostante lo stesso Letta ritenga che alcune idee dei pentastellati, soprattutto in relazione a questioni come voto sull’euro, siano preoccupanti. Per Letta, però, è necessario prendere consapevolezza di ciò che il precedente esecutivo ha sbagliato, dei motivi che hanno spinto al consenso dei pentastellati, in modo da poter effettivamente capire quale possa essere la strada migliore da intraprendere verso una reale ripresa di Italia che, come ormai ben spiegato, deve passare anche attraverso quelle novità per le pensioni importanti, come quota 10, capaci di rilanciare occupazione, produttività e, quindi, economia in generale.