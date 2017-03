Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 inedita alleanza positiva per le pensioni

Nel quadro generale di una riorganizzazione politica che sta coinvolgendo centrodestra e centrosinistra, quando sono ancora incerti i tempi di un nuovo voto, che solo in pochi auspicano subito, mentre i più lo hanno rimandato tranquillamente alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, e in un contesto in cui sembra esserci altre priorità da affrontare prima nel nostro Paese, le ultime notizie che arrivano sembrano più che mai inaspettate. Una possibile inedita alleanza tra pentastellati e Pierluigi Bersani: sarebbero queste le ultime notizie relative ad un nuovo possibile prospetto politico risultato di una sorta di compromesso tra i due protagonisti, tra i pentastellati che nel caso di un loro esecutivo potrebbero volere Bersani per mantenere dalla loro parte, parte del centrosinistra, mentre dal canto suo, Bersani, stando a quanto riportano le ultime notizie, ritiene che i pentastellati possano avere un peso nel circuito democratico, considerando il consenso tra i cittadini che riesce a riscuotere. Bersani ha spiegato che se i pentastellati dovessero riuscire nell’intento di riunire le forze politiche, vincendo al prossimo voto senza la maggioranza assoluta, potrebbe anche accogliere un eventuale invito per far ripartire l’esecutivo.

La decisione di Bersani e come si è arrivati all’ipotesi dell’inedita alleanza

La decisione di Bersani deriverebbe dal fatto che pur essendo uomo di politica che vuol continuare a fare politica, per andare avanti non sembra poter avere ulteriori spiragli di ritorno in quel centrosinistra che ha decisamente allontanato nel momento in cui ha preso le distanze, in malo modo, dall’ex premier. E ciò significa che l’unico modo per poter ripartire potrebbe essere proprio quello di una alleanza, del tutto inaspettata, con i pentastellati che, stando alle ultime notizie, dopo eventuali elezioni dovrebbero avere un consenso tale da permettere la formazione di un nuovo esecutivo, andando ad arginare quel centrodestra che in questo momento si sta riorganizzando.

La nuova alleanza e impatto su novità per le pensioni

L’eventuale alleanza tra Bersani e pentastellati potrebbe avere un impatto decisamente sulle novità per le pensioni, considerando che si tratta di due parti che sono decisamente dalla parte di approvazione di ulteriori e importanti novità per le pensioni. L’ex segretario del centrosinistra è da sempre convinto dell’importanza di attuazione di misure sociali ulteriori e ulteriori novità per le pensioni per rispondere alle richieste e ai bisogni della gente. Dal canto loro, i pentastellati da sempre rilanciano l’importanza, continuando a ribadire come le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non siano affatto convenienti e positive per i lavoratori, favorendo esclusivamente gli istituti di credito che sono coinvolti nel meccanismo di erogazione della mini pensione, che deve essere poi restituita

una totale revisione delle attuali norme pensionistiche; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; cancellazione delle ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali; introduzione dell’assegno universale per tutti.