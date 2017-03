Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 si evolvono schieramenti e coalizioni

Continuano a susseguirsi le ultime notizie sui movimenti politici che stanno interessando il nostro Paese, tra riorganizzazioni interne di centrosinistra e centrodestra, rilancio di novità e provvedimenti che l’attuale esecutivo vorrebbe portare avanti fino alla fine della legislatura, coalizioni e inedite alleanze in vista delle prossime elezioni politiche. Al momento la questione in merito sembra piuttosto incerta: se, infatti, fino a qualche tempo si smaniava per andare al voto anticipato, col tempo la situazione sembra essersi ‘calmata’ e c’è chi, come lo stesso ex premier, avrebbe cambiato idea, disposto ad andare al voto anche alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, nel 2018, dando fino ad allora pieno appoggio all’attuale esecutivo. La certezza è che l’appuntamento con il prossimo voto sarà l’occasione ideale per un rilancio delle importanti novità per le pensioni, come sempre detto, perché considerandone l’importanza, ogni schieramento politico certamente vi punterà. Nel frattempo, qualcosa di muove.

La situazione all’interno del centro sinistra, novità nel Partito democratico e impatto su novità per le pensioni

All’indomani della scissione che ha visto letteralmente sgretolarsi il progetto politico del Partito Democratico, con autorevoli esponenti di questa stessa forza che hanno fermamente deciso di abbandonare la nave, si va verso le elezioni per la segreteria del centrosinistra: tre i candidati, l'ex premier e segretario Matteo Renzi, l'attuale ministro della Giustizia,Andrea Orlando, e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ma stando alle ultime notizie sembrerebbe essere già iniziata una corsa a due verso la vittoria. In pista Renzi e Orlando: 55% per Renzi, 42,6% per Orlando. Solo un misero 2,4% per Emiliano. Alla luce di queste ultime notizie, c'è già chi urla la vittoria di Renzi, chi, invece, più cauto continua a sostenere Emiliano, chi, ancora, ha piena fiducia nel risultato vincente di Orlando.

In ogni caso, ognuno di questi tre esponenti avrebbe un positivo deciso impatto sulle novità per le pensioni: sappiamo bene, ormai, quanto tutti e tre sostengano la necessità di dare priorità a misure sociali e novità per le pensioni importanti, per rispondere ai reali bisogni della gente e per invertire e priorità del nostro Paese, dando innanzitutto attenzione a lavoratori e pensionati. Non a caso, lo stesso ex premier, ha parlato solo qualche tempo fa di un assegno universale da introdurre, ma strettamente legato alla ricerca attiva di un nuovo impiego, e ha detto di essere aperto ad una nuova analisi tecnica della novità per le pensioni di quota 100. Anche Orlando, come del resto, tanti dei fedelissimi, o ex, di Renzi, si è detto particolarmente disposto ad affrontare temi sociali e per quanto riguarda Emiliano, non bisogna dimenticare che insieme al sostegno all’introduzione di novità per le pensioni importanti, già lo scorso anno ha introdotto nella sua regione l’assegno universale.

Da una costola del Partito Democratico, è già nato il Movimento Democratico e Progressista, in questi giorni impegnato nella definizione del suo simbolo ufficiale, e che con Bersani potrebbe cambiare gli attuali scenari, dichiarandosi, però, sempre molto favorevole alle novità per le pensioni importanti da rendere reali nel più breve tempo possibile. E questa ipotesi potrebbe diventar ancor più reale se, come trapelato dalle ultime notizie, dovesse esserci una inedita coalizione tra Bersani e i pentastellati. In questo quadro di revisione del centrosinistra si inserisce, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, la posizione di un altro fedelissimo di Renzi, Matteo Orfini, che ha chiaramente affermato di ritenere decisamente impossibile una possibile alleanze con i pentastellati, come ipotizzato da Bersani, spiegando, al tempo stesso, la necessità, per il momento, di dare pieno appoggio all'attuale esecutivo in modo da poter definire la giusta strada per una ripresa e una nuova crescita economica.

Posizioni dei pentastellati e centrodestra e impatto su novità per le pensioni

L’ipotesi di una inedita alleanza tra Bersani e movimento pentastellato avrebbe un deciso impatto positivo sulle novità per le pensioni: al momento, dai pentastellati non hanno ufficialmente commentato questa ipotesi, né rifiutato ufficialmente, di certo, però, che le novità per le pensioni ne risentirebbero in positivo, considerando che Bersani sostiene da sempre la necessità di cambiamenti sociali per i cittadini, comprese le novità per le pensioni, e i pentastellati, dal canto loro, hanno sempre rilanciato su importanti novità per le pensioni, a partire da una totale revisione dell’attuale sistema, per arrivare a necessità di novità per le pensioni di:

quota 100; quota 41 per tutti senza oneri; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; introduzione dell’assegno universale per tutti; cancellazione delle ricche pensioni alle alte cariche pubbliche.

E anche il centrodestra, nonostante gli scontri e le tensioni interne, soprattutto tra Forza Italia e Lega, che dalle ultime notizie sembra si stiano attenuando per riportare la grande unione del centrodestra e andare avanti tutti insieme, converge fortemente sulla necessità di novità per le pensioni. Le priorità, secondo le ultime notizie, sembrerebbero essere per loro:

novità per le pensioni di quota 100; revisione dell’attuale sistema; assegno universale come ultimamente spiegato dallo stesso leader di Forza Italia, vale a dire strettamente collegato, anche in questo caso come per Renzi, alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione o di specializzazione professionale.