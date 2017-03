Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 priorità cittadini sempre più forti

Da un recente confronto su idee e priorità dei cittadini e dei loro rappresentanti è emerso che l’immigrazione rappresenta un problema per il 70% delle persone comuni, che scende al 40% fra gli esponenti istituzionali, per cui non rappresentano una priorità temi come giustizia, costi della politica e pensioni. Tuttavia, alla luce delle ultime notizie e richieste sempre più insistenti da parte dei cittadini, sia in merito a novità per le pensioni, sia per quanto riguarda nuove misure occupazionali, sempre più necessarie, le stesse forze politiche iniziano a riconsiderare i temi da discutere i vari punti dei programmi, anche se finora si susseguono discussioni e annunci senza mai un provvedimento concreto, come quello per l’occupazione, strettamente collegata alle novità per le pensioni.

Le priorità dei cittadini sempre più forti

Da un sondaggio Quorum/You Trend in collaborazione con l’Associazione italiana collaboratori parlamentari, è emerso che i temi prioritari per i cittadini sono:

questione migranti; imposte; occupazione; novità per le pensioni; stipendi.

Dopo aver condotto un sondaggio tra cittadini e, per la prima volta, un centinaio di politici, Quorum/You Trend ha confermato un netto divario di posizioni, come facilmente immaginabile, tra gli uni e gli altri su quelle che dovrebbero essere le priorità di Italia al momento. Sostanzialmente in linea le risposte date da entrambi i campioni su entità degli stipendi che dovrebbero percepire i parlamentari (1465 euro rispondono i cittadini, 1354 euro gli stessi parlamentari) e fiducia nel lavoro dei parlamentari, il divario cresce, stando alle ultime notizie, sui temi più concreti della vita quotidiana, dall’immigrazione, alla sicurezza, alla questione voto, costi della politica, alle pensioni.

E proprio in riferimento alle pensioni emerge un paradossale divario, considerando le ultime notizie su andamento di non occupazione italiana, produttività ed economia in generale. Per i parlamentari, infatti, le pensioni non rappresentano una priorità, cosa che invece sono per i cittadini, esattamente come il tema dell’occupazione, che poi è strettamente collegato a quello delle pensioni. Rispetto alle novità per le pensioni, la non occupazione rappresenta una questione importante per i parlamentari, priorità, come appena detto, condivisa anche dai cittadini che, tra le altre loro priorità, inseriscono anche la questione imposte.

Differenze e priorità delle novità per le pensioni in realtà molto urgenti

Come ben si può evincere, dunque, il gap tra cittadini e parlamentari appare decisamente netto su un tema di cui da tempo si parla senza mai arrivare ad una reale conclusione e forse proprio il risultato di questo recente sondaggio condotto ne spiega le motivazioni: se ne parla e se ne discute, cercando soluzioni che riescano a soddisfare i cittadini, ma effettivamente la volontà politica di andare fino in fondo con le importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, o con la completa revisione dell’attuale sistema previdenziale, non c’è.

Più volte, in passato, abbiamo fatto riferimento ad una scarsa volontà del mondo politico di andare avanti con la definizione di importanti novità per le pensioni che avrebbero dovuto rivedere le attuali norme pensionistiche e, del resto, non è mai stato nascosto il fatto che le stesse novità per le pensioni per molti, a partire dai tecnici del Tesoro, non fossero una priorità da affrontare, ma le ultime notizie del sondaggio confermano questa posizione e se questa è davvero la situazione ad oggi, ciò che ci si chiede è se il successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni rispetto alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, sarà effettivamente avviato o ancora una volta si tratta di un mero annuncio solo per calmare gli animi di cittadini e quanti continuano a chiedere a gran voce profonde novità per le pensioni?