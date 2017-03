Forze dell'ordine, esercito, polizia: novità della settimana bonus 80 euro, rinnovo contratti, riordino carriere

Non solo bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito, anche riordino delle carriere e decreto sicurezza.

Ormai è certo come lo stanziamento del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito va inquadrato in un contesto più ampio che include il riordino delle carriere (con revisioni degli stipendi) e rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici che tarda ad arrivare. Su una cosa sono tutti certi a Palazzo Chigi: lo stanziamento ci sarà pari a 960 euro. A essere coinvolti saranno sempre gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Stando a quanto ribadito in settimana, si va verso lo stanziamento di 80 euro fino al mese di settembre e con validità retroattiva per poi prevedere un assegno cumulativo di 240 euro per gli ultimi tre mesi in vista del riordino delle carriere.

Tra bonus 80 euro, decreto sicurezza e riforma del processo penale

Non solo bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito, riordino delle carriere e decreto sicurezza perché va avanti anche la riforma del processo penale. Tra le novità principali del disegno di legge ci sono la delega al governo per rivedere la disciplina delle intercettazioni, con una stretta, e uniformarne la spesa; il superamento della legge cosiddetta ex Cirielli sulla prescrizione; l'inasprimento delle pene per alcuni reati di allarme sociale, tra cui il voto di scambio politico-mafioso; estinzione di alcuni reati perseguibili a querela in seguito a condotte riparatorie come il risarcimento. Si inaspriscono dunque le pene per reati come il voto di scambio politico mafioso che passa da 6 a 12 anni (ora è 4-10).

Ma ci sono condanne più severe anche per furto in abitazione, furto con strappo, rapina. La prescrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i più gravi reati contro i minori - violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia - la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno. Per reati di corruzione e induzione indebita, una volta iniziato il processo, il tempo di prescrizione potrà aumentare della metà anziché un quarto come oggi.

Il governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione del materiale relativo alle intercettazioni. È prevista la delega per punire fino a 4 anni la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse solo per recare a taluno danno alla reputazione.