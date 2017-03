Rinnovo contratti statali, dipendenti pubblici: novità della settimana

Non decolla il rinnovo del contratto degli statali. Non lo ha fatto negli ultimi sette giorni e nonostante l'intesa di massima che è da tempo stata raggiunta tra le parti, l'impressione è che l'esecutivo stia prendendo tempo perché c'è un Documento di economia e finanze da portare a casa e risposte alla Comunità da fornire a stretto giro. Il responsabile del Tesoro assicura che la manovra chiesta dall'Europa per rispettare il Patto di stabilità si farà nei tempi richiesti, cioè entro il 30 aprile, e sarà presentata qualche giorno dopo il Documento di economia e finanze, la cui prima stesura è calendarizzata per il 10 aprile. Una conferma che dissipa i dubbi di chi pensava che le primarie del Partito democratico avrebbero influito sui piani del Governo. Poi, l'esecutivo potrebbe dare la spinta finale per l'aumento dello stipendio degli statali.

Come al solito è con le ristrettezze di budget che occorre fare sempre i conti. Anche il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici non vede segnali preoccupanti, ma è anzi convinto che l'Italia prenderà le misure necessarie per rimettersi in regola, anche sacrificando, in parte, i progetti iniziali sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici che prevedono uno stanziamento di 85 euro al mese.

Rinnovo contratti statali: è convenuto il cambio del premier?

Arrivati a questo punto con un rinnovo del contratto degli statali sempre sul punto di partire ma di fatto ancora fermo, quanto ha inciso il cambio alla guida di Palazzo Chigi? Calendario alla mano, cento giorni già alle spalle, e meno incertezza sui trecento che devono arrivare. Paolo Gentiloni taglia il primo traguardo sulla strada del governo, quello simbolico delle tre cifre. La sua missione era rimpiazzare Matteo Renzi in attesa delle elezioni, che dopo la batosta del referendum costituzionale sembravano vicinissime. Ora il quadro è cambiato, di elezioni anticipate non parla più nessuno, il Partito democratico ha subito una scissione a sinistra e il presidente del Consiglio ha tracciato una nuova rotta: non più quella di un traghetto veloce tra due scali ravvicinati - le dimissioni di Renzi e le urne - ma una navigazione in mare aperto, da qui a febbraio del 2018, quando la legislatura finirà.

Di più: sullo stretto fronte dell'aumento dello stipendio degli statali, la conferma del ministro ha garantito continuità per cui se rallentamenti ci sono stati e il rinnovo non decolla non sono da ricondurre a rallentamenti della macchina amministrativa, ma a precise scelte di priorità politiche ed economiche. Il nuovo premier, quando gli si chiedeva quanto sarebbe durato, rispondeva che il governo sarebbe andato avanti fino a che avrebbe avuto la maggioranza. Poi le cose hanno preso un'altra piega, e il felpato presidente del Consiglio ha cambiato registro. Il tutto con un occhio al processo delle riforme da continuare. Ma il punto è sempre quello: quante decisioni vengono prese da qui alla fine della legislatura? Quando decollerà il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici?