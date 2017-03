Concorso pubblico Ata, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, INPS, Agenzia Entrate: novità settimana iscrizioni, bando, domanda

Le certezze arrivano dal concorso Ata, di cui continuano a essere pubblicati i bandi regionali con tutte le informazioni ufficiali sulle modalità di iscrizione e di presentazione delle domande. Ma i tempi sono maturi anche per i concorsi per entrare nella Polizia di Stato e nella Polizia penitenziaria mentre si resta in attesa di novità dalle parti di Inps e Agenzia delle entrate.

Concorsi Ata: nuovi bandi

Prosegue senza soste la pubblicazione dei bandi per il concorso Ata a cura degli Uffici scolastici regionali. A muoversi sono state finora le regioni Toscana, Veneto, Liguria, Umbria, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Sicilia, Sardegna. Per conoscere tutte le informazioni è possibile consultare gli stessi siti web degli Uffici scolastici regionali. I modelli per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso Ata sono quattro:

modello B1, da compilare per l'inserimento nelle graduatorie dell'anno scolastico 2017-2018; modello B2, per l'aggiornamento della posizione nelle graduatoria dell'anno scolastico 2017-2018; modello F, per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2017-2018; modello H, per la richiesta dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

Concorsi Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria

Passi in avanti anche per i nuovi concorsi le assunzioni nella Polizia di Stato e nella Polizia penitenziaria. Nel primo caso sono due le novità. La prima è che quello di aprile dovrebbe essere il mese del concorso per 1198 posti da agente con graduatorie triennali, di cui 255 per i militare e 943 per i civili. Stando a quanto è trapelato, le prime prove dovrebbe iniziare a luglio. Si tratterà di un concorso aperto a tutti ovvero per candidati con il possesso dei requisiti base, come la cittadinanza italiana e il godimento dei diritto politici, l'età compresa tra 18 e 30 anni l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media, l'assenza di condanne per delitti colposi. Per quanto riguarda il concorso interno per 1.400 vice ispettori di Polizia, l'amministrazione ha deciso non sarà annullato e tutti gli idonei saranno ammessi al corso.

Schiarite anche sull'imminenza della pubblicazione del bando di concorso della Polizia penitenziaria per l'assunzione di 540 agenti, di cui

378 per VFP (Volontari in Ferma Prefissata) - 283 posti per uomini e 95 per donne; 162 per VFP4 (Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni - 122 posti per uomini e 40 per donne.

Concorsi Inps e Agenzia Entrate, i più attesi

La maggiore attesa è però per i concorsi per entrare nell'Agenzia delle entrate e nell'Inps. In entrambi i casi non sono stati ancora pubblicati i bandi e di conseguenza non è ancora possibile presentare domanda di partecipazione. Tuttavia è in ballo un concorso per 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti. Il tutto mentre sono ancora al centro dell'attenzione l'annullamento in autotutela del concorso pubblico per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia e l'atto di approvazione degli esiti della prova orale dei candidati ammessi con riserva dal giudice amministrativo in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di 140 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare. In seconda battuta è ufficiale. Semaforo arancione anche dalle parti dell'Inps rispetto a cui il bando di concorso sarà per 900 funzionari.