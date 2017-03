Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le due aperture dai Trattati Ue

Un nuovo documento che definisce un nuovo grado di integrazione tra i 27 Paesi dell'Ue: le ultime notizie all'indomani dell'incontro di Roma per l'anniversario dei Trattati Ue si concentrano sui concetti chiave nell'agenda di Roma dalla riaffermazione dell'indivisibilità dell'Unione ella possibilità di più profonda collaborazione tra i diversi Paesi soprattutto su alcuni temi.

Una Ue a due velocità e l’Italia tra Paesi di prima fascia

Il solenne incontro di Roma ha ufficializzato una Ue a due velocità, con Paesi di prima e seconda fascia. La prima comprenderebbe:

Germania; Francia; Italia.

L’obiettivo da raggiungere è quello di una maggiore integrazione politica su alcuni temi, tra Paesi dell'Est considerati inaffidabili sulla questione migranti nonostante gli accordi sottoscritti a livello comunitario e Paesi meridionali, come la Grecia, che non osservano le regole fissate dal Patto di Stabilità. Stando alle ultime notizie, tra i punti fissati dalla conferma dei Trattati Ue, da concludersi entro due anni, c’è la convergenza dei sistemi di aiuto e assistenza che pongono al centro degli interessi le persone, tra assegno universale comune per i non occupati e senza pensione e, forse, anche novità per le pensioni importanti, soprattutto nel caso in cui si decidesse di andare verso un modello comune di previdenza.

Del resto, in alcuni Paesi, come Germani e Francia sono già state modificate le regole pensionistiche, dando la possibilità ai lavoratori di lasciare anzitempo la propria occupazione, mentre nel nostro Paese di continua ad imporre quasi il mantenimento dell’attuale sistema previdenziale, piuttosto rigido per tutti, senza alcuna differenziazione e regola ad hoc per quelle categorie particolari di lavoratori, come coloro che sono impiegati in occupazioni faticose, o chi è entrato giovanissimo nel mondo occupazione, o anche per il mondo femminile, che, invece, avrebbero bisogno di norme specifiche.



Nuove aperture Ue nei confronti delle novità per le pensioni in Italia

Ciò che, dunque, sembrerebbe emergere dalle ultime notizie riferite ai nuovi Trattati Ue sono due nuove aperture sia per quanto riguarda sistemi di aiuti sociali, sia per quanto riguarda le novità per le pensioni anche nel nostro Paese, nei confronti delle quali da sempre l'Ue, particolarmente attenta ai conti pubblici, è contraria. La nuova apertura nei confronti di novità per le pensioni, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, deriverebbe da quei vantaggi, sia in termini di rilancio occupazionale, soprattutto giovanile, e della produttività, sia in termini di risparmi, che verrebbero certificati da esperti, tali da rendere ben chiari i vantaggi che le stesse novità per le pensioni porterebbero per l'economia italiana. Si tratta di una nuova apertura che, però, come confermano le ultime e ultimissime notizie, sarebbe sempre legata dalla disponibilità di un budget certo e sicuro su cui poter contare.

Rientrando, però, tra i Paesi Ue di prima fascia, l’Italia avrebbe la strada più spianata per l’attuazione di novità per le pensioni. In tale situazione, infatti, a fronte di misure di avvio che potrebbero essere negative, come tagli e revisioni anche di alcune tipologie stesse di pensioni, per centrare obiettivi economici e di riduzione del debito, in un secondo momento si potrebbe godere di tutti i vantaggi previsti per i Paesi di prima fascia, partendo proprio da un sistema previdenziale decisamente più ‘morbido’, considerando l’adeguamento ad altri Paesi che, come già detto, hanno regole pensionistiche più leggere delle nostre già al momento.

Per molti aspetti, comunque, in questi 60 anni l'Ue è servita a migliorare l’Italia, pur imponendo molto spesso limiti e vincoli, fissati soprattutto per evitare derive finanziarie ed errori, ma c'è anche da dire che spesso i nostri stessi esponenti politici hanno sbagliato in una serie di decisioni, come quella di non seguire le direttive per la riduzione del deficit, cosa che, chiaramente, ha portando, e sta portando ancora, conseguenze negative.