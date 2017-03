Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 la scandalosa gestione delle priorità

Il quadro della situazione italiana che le ultime notizie delineano, tra andamento dell’economia, crollo della produttività, aumento del debito pubblico, dati decisamente negativi relativi all’occupazione, soprattutto giovanile, dovrebbero porre una serie di riflessioni sui provvedimenti che sarebbero prioritari per un rilancio di crescita e sviluppo economico del Paese. Eppure le ultime notizie confermano che quelli che sono considerati i temi prioritari, soprattutto dai cittadini che vivono il Paese ne sono l’anima, vale a dire novità per le pensioni, occupazione e imposte, non vengono in realtà trattati come dovrebbero. E il mondo politico continua a dare priorità ad altri interventi, preoccupandosi soprattutto di definire misure in grado di sostenere gli investimenti o di mettere a punto piani miliardari di salvataggio per gli istituti di credito.

La scandalosa situazione dei provvedimenti bloccati ma importanti

Stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, in Italia vi sarebbero centinaia di norme, leggi solo in teoria: ci sarebbero, cioè, i provvedimenti ma mancherebbero i decreti attuativi. E tra questi anche quelli ancora attesi, più volte rimandati, relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che si preparano ad entrare in vigore dal prossimo mese di maggio, ma per cui mancano ancora alcuni dettagli e chiarimenti per le loro regole ufficiali di funzionamento. Per queste si attendono, infatti, i decreti attuativi, molto importanti. E la speranza è che arrivino a giorni, come stabilito, perchè un eventuale nuovo rinvio potrebbe comportare il conseguente slittamento dell'entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. La situazione comunque non si ferma qui: le ultime notizie riportano, infatti, il blocco di 700 leggi circa, alcune delle quali decisamente fondamentali per l’Italia, e tra queste:

il Dl Sviluppo, fermo ormai da oltre un anno; le novità per la giustizia penale, sul conflitto di interessi; le novità sul nuovo Codice della strada e codice civile; liberalizzazione della cannabis, che sembrava quasi in dirittura d’arrivo già qualche mese fa, ma poi caduto nel dimenticatoio; provvedimento relativo alla stepchild adoption, le adozioni gay; eutanasia e biotestamento; provvedimenti contro l’assenteisimo, che risulta essere decisamente elevato nella pubblica amministrazione.

Si tratta, come ben si evince, di provvedimenti importanti che servirebbero per regole diversi aspetti di gestione e andamento del nostro stesso Paese, nella maggior parte dei casi, per adeguarlo alle regole civili dei Paesi più avanzati. Eppure tutto è bloccato, esattamente come sulla questione novità per le pensioni. Si parla tanto, si fa tanto clamore, ma, come si suol dire, tutto si risolve in tanto rumore per nulla.

Il dibattito sulle urgenti novità per le pensioni e provvedimenti meno importanti subito approvati

Nonostante la conclamata urgenza e necessità di approvazione di novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, che avrebbero vantaggi di rilancio dell’occupazione giovanile, con conseguente rilancio di produttività e consumi, e quindi di economica in generale, grazie al ricambio generazionale che attiverebbero a lavoro, ma anche vantaggi in termini di risparmi, che deriverebbero, nel lungo periodo, dagli oneri a carico dei lavoratori che volessero lasciare anzitempo la propria occupazione, si continua a temporeggiare, continuando a spiegare che mancano i soldi per poter approvare novità per le pensioni decisamente costose: servirebbero, infatti, circa 7 miliardi di euro per la quota 100 e circa 5 miliardi di euro per la quota 41 per tutti. Si parla, ci si confronta, forze sociali ed esecutivo si incontrano, ma poi, da anni ormai, non si fa nulla di concreto per modificare effettivamente le attuali norme pensionistiche. E non si fa nulla di concreto nemmeno per quella revisione della spesa pubblica, che sarebbe strettamente collegata alle novità per le pensioni, perché contribuirebbe a recuperare, in parte, quelle risorse economiche necessarie per la loro attuazione.

Ciò che, però, stupisce, è la capacità della politica italiana di recuperare soldi, ed anche cifre ingenti, quando si tratta di altri provvedimenti, scandalosi provvedimenti a cui, però, si continua a dare priorità rispetto alle misure che servirebbero effettivamente e concretamente al Paese: stiamo, parlando, per esempio, dei piani di salvataggio miliardari definiti sempre e molto velocemente per capitalizzare gli istituti e dopo l’ultimo piano da 20 miliardi se ne prospetta uno nuovo da definire a breve. Ci si chiede, dunque, come è possibile che per le novità per le pensioni risulti difficile da anni riuscire a recuperare i soldi necessari, mentre per sostenere gli istituti di credito 20 miliardi si trovano subito? Stesso discorso di rapidità paradossale di soluzione si potrebbe fare anche per quanto riguarda la norma approvata a tempo record per i finanziamenti agli schieramenti politici: chiusa in due, tre giorni, esattamente come avvenuto per la cancellazione dei voucher, fatta in due giorni, nonostante un grande vuoto normativo lasciato, considerando che la sua subitanea abolizione non ha previsto, d’altro canto, alcuna alternativa, lasciando parecchie perplessità e domande senza risposta.