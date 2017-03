Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gozi, Mattarella, Zingaretti

L’appuntamento di Roma dell’anniversario dei Trattati comunitari e le ultime notizie che ne sono derivate hanno imposto nuove riflessioni su concetto di Comunità stessa e obiettivi da raggiungere in maniera condivisa per tornare a crescere, per tornare a garantire ai propri cittadini sicurezza e stabilità. E si tratta di ultime notizie che hanno coinvolto diverse personalità in un dibattito decisamente molto profondo.

Le ultime affermazioni di Gozi e impatto su novità per le pensioni

Sandro Gozi, sottosegretario per gli affari, ha accolto con grande soddisfazione l’idea di una Comunità a due velocità, considerando la positiva prospettiva che avrebbe per l’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese. Gozi, del resto, aveva affermato la necessità, comunque, di far cambiare rotta al nostro al Paese, consapevole dei passi compiuti dalla Comunità nei confronti del nostro Paese, degli errori compiuti dalla stessa Italia, partendo dalla nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo e che non ha portato poi i risultati sperati, a bonus che non hanno contributo allo sperato rilancio dei consumi, a novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che rischiano di rivelarsi inefficaci e un inutile spreco di denaro.

Ma con i nuovi Trattati comunitari, per Gozi, potrebbero aprirsi nuove prospettive per l’Italia, sia, finalmente, per l’introduzione dell’assegno universale, che adeguerebbe tra l’altro l’Italia a tutti gli altri Paesi comunitari dove questa misura sociale è già in vigore, sia per le novità per le pensioni, che contribuirebbero certamente a sbloccare una situazione al momento bloccata, sia da un punto occupazionale, che di produttività, che economica in generale.

Le ultime affermazioni di Mattarella e impatto su novità per le pensioni

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato la necessità di far di tutto e mettere in campo ogni sforzo e impegno per rientrare nei paesi comunitari di prima fascia, puntando, però, ad una Comunità che non sia esclusivamente finanziaria, motivo per il quale le ultime notizie su nuove aperture per misure sociali condivise e novità per le pensioni potrebbero certamente rappresentare un nuovo passo avanti. Lo stesso Mattarella, per chi non lo ricordasse, ha sempre posto al centro di attenzioni e necessità dell’Italia la priorità di dedicarsi alle persone, con misure di aiuto e assistenza, in grado di sostenere tutti coloro che oggi, causa crisi, si ritrovano a vivere in condizioni di forti difficoltà economiche, e con quelle novità per le pensioni importanti e profonde che sarebbero in grado di sbloccare una situazione decisamente in stallo, soprattutto da un punto di vista occupazionale.

Le ultime posizioni di Zingaretti e conseguenze per novità per le pensioni

All’indomani delle ultime notizie sui nuovi obiettivi comunitari, il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ritiene che per risollevare una situazione economica di diffusa difficoltà, sbloccare un'occupazione, soprattutto giovanile, decisamente ferma, riconquistare la fiducia dei cittadini, sia necessario dare segnali positivi concreti e tangibili, dando vita ad una Comunità che rispecchi le reali priorità per i cittadini stessi, cercando di rispondere ai loro concreti bisogni. E il bisogno attuale è quello di tornare a vivere con dignità, con una occupazione, con sostegni al reddito per chi una occupazione non ce l'ha ma nemmeno una pensione. Secondo quanto affermato da Zingaretti, è necessaria una Comunità che guardi ai cittadini, che li coinvolga, che lavori per i loro diritti. E da questo punto dovrebbe ripartire la classe governante di Italia. Zingaretti, del resto, è tra coloro da sempre favorevoli a misure per i cittadini, dall’assegno universale a importanti novità per le pensioni,