Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ci puntano tutti all'alleanza proibita

Qualche mese fa, i numeri parlavano chiaro: nei sondaggi politici i pentastellati erano riusciti a conquistare molti più consensi del centrosinistra, ponendosi come primo schieramento in Italia, conquistando la fiducia di quei cittadini fortemente delusi da quanto fatto dall’esecutivo e dalle aspettative decisamente deluse. A distanza di mesi, dopo polemiche, scandali e critiche, i penta stelli tornano alla ribalta della scena politica italiana e in maniera decisamente prepotente, non solo tra i cittadini ma tra le stesse forze politiche. Le ultime notizie sono principalmente concentrate sulla volontà da parte di tanti ormai di voler puntare ad una alleanza fino a qualche tempo fa decisamente proibita. Tutti, infatti, aprono alla possibilità di una inedita alleanza con i pentastellati e forse perché hanno capito che i principali argomenti su cui i pentastellati puntano sono quelli che interessano concretamente i cittadini, a partire dalle novità per le pensioni.

Ipotesi di alleanza inaspettata tra maggioranza e pentastellati

Proprio il fatto di concentrarsi sugli argomenti particolarmente cari ai cittadini che, in prospettiva di un prossimo voto, tenderebbero a far conquistare ai pentastellati fiducia, consensi ed elettori, potrebbe rappresentare quella spinta che ha portato alcuni esponenti dell’attuale maggioranza, seppur spaccata, a volere una ipotetica alleanza con i pentastellati, dall’ex segretario del centrosinista, al governatore della puglia, ad altri esponenti come Letta. Il governatore della Puglia, candidato in corsa per la segreteria centrosinistra, stando a quanto riportano le ultime notizie, si è detto pronto ad avviare un nuovo dialogo con i pentastellati su progetti precisi per un’alleanza di programma, con temi condivisi su cui si può lavorare di concerto. E sarebbe un lavoro decisamente condiviso su alcuni temi, considerando che presidente della Puglia e pentastellati puntano su argomenti comuni, da assegno universale, che lo stesso governatore della Puglia ha già introdotto in piena autonomia lo scorso anno nella sua regione, alle novità per le pensioni importanti e profonde per un concreto rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, in Italia.

La posizione del governatore della Puglia è stata anticipata, solo qualche giorno fa, dall’ex segretario del centrosinistra ha già chiaramente detto di essere pronto ad aprire all’inedita alleanza con i pentastellati, nonostante all’interno del suo Movimento non tutti condividano questa posizione, a partire dal governatore della Toscana, in caso di loro vittoria alle prossime elezioni politiche e con l’obiettivo di costituire una maggioranza forte in grado di guidare l’Italia in maniera efficiente. Tra l’ex segretario del centrosinistra e i pena stellari, del resto, c’è condivisione di intenti tanto sule misure sociali, come l’assegno universale, tanto sulle novità per le pensioni con i pentastellati che continuano fortemente a rilanciare su:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche; novità per le pensioni di quota 100; revisione dell’età pensionabile per tutti a 62 anni.

Dal canto suo, l’ex premier Letta, pur dicendo no ad una eventuale alleanza con i pentastellati, dice di comprendere l’apertura dell’ex segretario del centrosinistra, aprendo anch’egli a un eventuale dialogo su temi condivisi, per la ricerca e la definizione di provvedimenti concreti che risultino poi importanti e positivi per tutti.

La risposta dei pentastellati a ipotesi di alleanze inedite

Ma ciò che ci si chiede è quali sono, e sono state, le reazioni dei pentastellati alle annunciate ipotesi di alleanza con l’attuale maggioranza? Lo schieramento si presenta piuttosto diviso al suo interno su tale ipotesi e le ultime notizie riportano la disponibilità di alcuni al dialogo e la chiusura da parte di altri, a partire dal candidato premier che ha chiaramente detto di respingere il termine alleanze dalla sua visione del futuro politico di Italia.