Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Martina, Casaleggio, Salvini

I pentastellati tornano a distaccare il centrosinistra nei sondaggi, di 5 punti secondo le ultime rilevazioni, le ultime notizie confermano una loto nuova ascesa tanto a portare esponenti della stessa attuale maggioranza, particolarmente spaccata, a proporre inedite alleanze con gli stessi pentastellati con cui, solo fino a qualche tempo fa, dialoghi e confronti sembravano decisamente chiusi. Tuttavia, gli annunci le posizioni di eventuale alleanza con i pentastellati dividono fortemente lo stesso centrosinistra, tra chi apre a questa nuova possibilità e chi continua dire un forte no.

Le ultime posizioni di Martina e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente lontano da possibili alleanze con i pentastellati il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, che ha chiaramente lasciato intendere come non voglia sentire parlare di possibili accordi in tal senso, orientandosi maggiormente, ed eventualmente, verso altri esponenti dell'area dell'attuale maggioranza, come il ministro della Giustizia. Questa eventuale alleanza potrebbe portare conseguenze positive per le pensioni considerando che Martina e lo stesso ministro della Giustizia condividono da sempre l’obiettivo di un rilancio di misure sociali e novità per le pensioni che siano in grado di soddisfare tanto le necessità dei cittadini, quanto le urgenze di rilancio economico, attraverso nuove spinte a occupazione giovanile e produttività, partendo proprio da quella novità per le pensioni di quota 100 cui sembrano essere state fatte nuove aperture recentemente.

Le ultime affermazioni di Casaleggio e impatto su novità per le pensioni

Mentre i pentastellati continuano a lavorare la definizione di un nuovo programma di lavoro che certamente punterà particolare attenzione sulle novità per le pensioni che da sempre rilanciano, pronti anche ad una totale revisione delle attuali norme previdenziali, da quota 41 per tutti, d un abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni, alla quota 100, in riferimento alle ultime notizie su inedite alleanze che sono state ipotizzate in questi giorni per i pentastellati, con l’attuale maggioranza, Davide Casaleggio avrebbe affermato di essere molto più propenso ad alleanze anche su singoli punti, ammettendo di vedere con particolare interesse un eventuale avvicinamento alla Lega di Matteo Salvini

Le ultime affermazioni di Salvini e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, però, il leader del Carroccio Salvini, stando a quanto riportano le ultime notizie, al momento sembra nuovamente orientato a voler costituire una grande alleanza di centrodestra e, se dovesse servire il 40% per raggiungere la possibilità di un esecutivo certo, potrebbe rivedere le posizioni con MDP. Di certo, una eventuale alleanza tra pensatellati e Salvini avrebbe importante impatto per le novità per le pensioni, considerando che anche la Lega da sempre, esattamente come i pentastellati, rilanciano da sempre sulle importanti novità per le pensioni, volendo, anche questo da sempre, una totale revisione dell’attuale sistema previdenziale. Ben consapevole, però, della necessità di attuare profonde novità per le pensioni, è plausibile pensare che la Lega continuerebbe ad andare avanti su questa strada anche in maniera autonoma.