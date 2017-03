Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria come funzionano decreti attuativi ufficiali

Ape Social, Quota 41 e Ape Volontaria: come funzionano le novità per le pensioni alla luce delle ultime indicazioni.

Tutto pronto per le novità per le pensioni di Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: in settimana è atteso il varo dei decreti attuativi ufficiali. Stando a quanto stabilito, le prime domande potranno essere presentate entro l'estate con due finestre per i lavori più pesanti. Per la versione social, in cui tutte le rate sono pagate dallo Stato, resta il nodo di chi potrà usufruirne. A gestire l'iter sarà l'Inps, a cui presentare domanda di accesso ai nuovi metodi. Ed è lo stesso istituto a rispondere alla richiesta, in modo affermativo o negativo, sulla base del budget a disposizione. E il primo requisito che guiderà la scelta dovrebbe essere quello anagrafico, con i lavoratori più anziani favoriti sui più giovani.

Solo in secondo battuta entrano in gioco altri fattori come l'eventuale stato di disoccupazione o la percentuale di invalidità per lavoratori disabili e familiari che li assistono, comunque dal 74% in su.

Ci siamo e il pacchetto delle novità per le pensioni composto da Ape Social, Quota 41 e Ape Volontaria. Le nuove regole entreranno in vigore tra poche settimane e rappresentano una opzione in più per i lavoratori per imboccare la strade della pensione un po' prima rispetto a quanto possibile dalle norme attuali. Proviamo allora a fare chiarezza sui seguenti punti:

Chi può chiedere di uscita prima dal lavoro? Come funziona l'Ape social? Come sono coinvolte banche e assicurazioni? Sono previsti incentivi fiscali per questa misura?

I dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi con 63anni e a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Nel caso di Ape volontaria serviranno almeno 20 anni di contributi e aver maturato un importo di pensione al netto della rata di ammortamento per il rimborso dell'importo richiesto pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo. Nel caso dell'Ape sociale gli anni di contributi dovranno essere 30 o 36 a seconda dei casi. I soggetti che hanno diritto al beneficio ricevono un trasferimento monetario direttamente dall'Inps, pari alla pensione certificata al momento della richiesta, fino a un massimo di 1.500 euro lordi.

Le banche e le assicurazioni sono coinvolte solo nella versione volontaria. Le prime finanziano l'importo a un tasso fisso che poi dovrà essere restituito in 20 anni a valere sulla pensione. Le seconde assicurano la restituzione del capitale in caso di premorienza. Per contenere il costo dell'anticipo volontario al 4,5-4,7% per ogni anno di anticipo della pensione, l'esecutivo ha previsto una deduzione fiscale del 50% sia degli interessi pagati sulla somma della banca, sia sul premio versato alle assicurazioni. Il problema è che rispetto alle prime indicazioni, il tasso con cui gli istituti di credito mettono a disposizione la somma richiesta sarebbe già passato dal 2,5% al 2,75%, con tanto di possibilità di aggiornamento periodico. E lo stesso costo della polizza, fissato in prima battuta al 29%, dovrebbe essere ritoccato all'insù.