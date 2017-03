Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Bellanova, Toti, Di Battista

Le ultime posizioni di Bellanova, Toti e Di Battista su ultime notizie di scenari politici ed elezioni e conseguenze per novità per le pensioni

Si preparano ad essere avviate in Aula le discussioni sul nuovo sistema di voto, primo passo verso la decisione di una data per nuove elezioni politiche. L’idea, che fino a qualche giorno sembrava essere tramontata, è quella di andare ad elezioni subito, nonostante le varie difficoltà che ci sarebbero, con la prospettiva di andare al voto ormai a settembre, anche perché è scontro su ciò chela maggioranza dovrebbe fare. Si sa, innanzitutto, che il prossimo 10 aprile è in programma la presentazione del nuovo documento di programmazione economica, che dovrebbe prevedere anche quelle misure correttive da 3,4 miliardi di euro attese della Comunità e che, se non presentate, potrebbero portare all’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Si è poi parlato di un aumento delle accise, che però è stato bocciato dalla maggioranza che invece preferirebbe un aumento delle accise su alcol e sigarette; di estensione dello split payment (trattenuta dell’Iva ai fornitori da parte dello Stato) alle società pubbliche, di tagli ai ministeri.

Le ultime affermazioni di Teresa Bellanova e impatto su novità per le pensioni

Lei, che potrebbe essere la prossima nuova nomina al Dicastero dell’Occupazione, nominata viceministro allo Sviluppo Economico in questo esecutivo, Teresa Bellanova, ex sindacalista Cgil, nel dibattito politico sulla necessità di nuove elezioni per un nuovo esecutivo, ha chiaramente affermato di apprezzare le competenze dei ministri tecnici ma anche la necessità di un nuovo esecutivo che si regga essenzialmente sui consensi dei cittadini. E per arrivare a questo obiettivo è necessario dar loro la possibilità di andare ad un nuovo voto. La Bellanova è ben consapevole delle spinose questioni che interessano il mondo politico, tra tensioni interne dei diversi schieramenti e possibili alleanze, anche inaspettate, ma è tra coloro che riterrebbe positivo andare ad elezioni politiche prima.

Del resto, la Bellanova rappresenta una personalità che potrebbe avere importante impatto sulla introduzione delle profonde novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti che sarebbero le uniche capaci di rilanciare l’occupazione giovanile e lo sviluppo economico in generale. Del resto, la Bellanova ha sempre lavorato per diverse questioni del dibattito pensionistico, come la proroga del contributivo femminile.

Le ultime posizioni di Toti e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente aperto, come riportano le ultime notizie, a una nuova grande alleanza di centrodestra, esattamente come proposto dal leader della Lega, Giovanni Toti di Forza Italia, una importate posizione che potrebbe aprire nuovi importanti scenari politici, considerando che una ritrovata alleanza tra tutte le forze del centrodestra potrebbe effettivamente rivelarsi vincente in vista di nuove elezioni, forza che potrebbe essere ancor più accresciuta se si puntasse soprattutto sulle misure importanti e che stanno particolarmente a cuore ai cittadini, vale a dire quelle novità per le pensioni, importanti e profonde come la quota 100 o la revisione dell’interno sistema previdenziale, su, del resto, soprattutto la Lega da sempre punta.

Le ultime affermazioni di Di Battista e impatto su novità per le pensioni

Decisamente pronti ad un completo cambiamenti delle attuali norme pensionistiche i pentastellati che, esattamente come la Lega, da tempo sostegno la necessità di cambiamenti pensionistici profondi, considerando le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 inutili per i cittadini, solo una nuova beffa, e che favoriscono solo gli istituti di credito, che sono coinvolti nel meccanismo di erogazione della mini pensione che poi deve essere restituita dai lavoratori ormai in pensione con annesso calcolo dei tassi di interesse, Alessandro Di Battista dei pentastellati, solo qualche giorno fa ha rilanciato con affermazioni dirette e anche a tratti pesanti sulla necessità di novità per le pensioni importanti che cambino, finalmente, le ‘infami’, attuali regole previdenziali.