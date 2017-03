Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 100 elezioni subito ritornano per vera svolta pensioni

Torna al centro delle discussioni l’idea di andare ad elezioni politiche subito: mentre si apprestano a riprendere in Aula i confronti sul sistema di voto, confronti che potrebbero essere decisivi per capire quando effettivamente di andrà al prossimo voto, forse il prossimo settembre, o forse anche alla scadenza naturale dell’attuale legislatura, nel 2018, anche se le elezioni subito sarebbero piuttosto positive per un rilancio concreto delle importanti novità per le pensioni che si vorrebbero. Tuttavia, la situazione si prospetta ancora un po’ confusa, soprattutto per quanto riguarda eventuali alleanze, alcune anche decisamente inedite stando alle ultime notizie, e i nodi che l'esecutivo dovrebbe ancora sciogliere.

Perplessità attuale esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Tuttavia, vi è una grande perplessità sull’attuale esecutivo che sembra non essere sostenuto neppure dalla sua maggioranza tanto che, come riportano le ultime notizie, sono diverse e differenti le affermazioni dei suoi stessi esponenti che lo contestano, insieme alle opposizioni. Si tratta di una situazione che lascia irrisolti alcuni importanti nodi su cui alcuni si dicono in disaccordo, a partire dalla decisione degli aumenti delle accise sui carburanti che, invece, per altri esponenti dell’esecutivo dovrebbero essere aumentate non su carburanti ma su alcol e sigarette. A questo si aggiunge il problema dell’iter economico, in via di definizione, che dovrebbe concretizzare annunci e promesse fatte dai vari schieramenti e avere perciò ancor più valore.

Nuove elezioni politiche subito e svolta per novità per le pensioni

Andare ad elezioni subito, come avevamo già spiegato, permetterebbe al centrosinistra, ma a tutti gli schieramenti politici in generale, di rilanciare davvero novità per le pensioni più importanti rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41, per conquistare voti e consensi. Tra misure sociali, come l’assegno universale, e novità per le pensioni come quota 41 per tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione e novità per le pensioni di quota 100, il centrosinistra sarebbe pronto, finalmente, a soddisfare le richieste dei cittadini. E insieme al centrosinistra anche centrodestra e,soprattutto, pentastellati rilancerebbero sulle novità per le pensioni importanti e profondi per riconquistare consenso ed elettori. Le maggiori attenzioni e analisi sarebbero indirizzate su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; revisione dell’attuale sistema previdenziale; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; cancellazione delle ricche pensioni per le alte cariche pubbliche.

Molto di quello che si spera e si auspica dipenderà, come ormai ben noto, dal budget disponibile per il prossimo documento di programmazione economica che, secondo le ultime notizie, potrebbe anche contenere novità per le pensioni, ma non nella prima stesura che si avvia ad essere presentata il prossimo 10 aprile e dalle misure correttive da 3,4 miliardi di euro che ci sono state richieste dalla Comunità e senza le quali potrebbe decidere di aprire una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.