Prestiti Marzo-Aprile 2017 offerte migliori con o senza busta paga, garanzia. Confronto tassi interessi, spese, condizioni,importi

Continuano senza sosta ad aumentare le richieste di prestiti personali da parte degli italiani che non riescono ad andare avanti ormai con il solo stipendio mensile. Aumentano le richieste di prestito, è chiaro che banche e finanziarie aumentano, di continuo, le loro proposte, pianificando e modulando le diverse offerte in base alle esigenze dei cittadini stessi. I prestiti vengono, infatti, ormai richiesti non solo per spese extra, ma per sostenere le spese quotidiane, per cui istituti bancari e finanziari propongono diverse offerte a condizioni vantaggiose e competitive per tassi di interesse, spese e importi. Quali sono le migliori offerte di prestiti personali di questi ultimi dieci giorni? Tra le migliori citiamo quelle di:

Ing Direct; Intesa Sanpaolo; Santander Consumer Bank; Poste Italiane.





Prestiti personali marzo-aprile2017: offerta Ing Direct

ING Direct propone per questi giorni e i primi 10 giorni di aprile Prestito Arancio, forma di prestito online che non prevede spese di apertura e imposta di bollo per prestiti fino a 18 mesi con addebito su Conto Corrente Arancio. Chi, invece, ha un’altra banca di appoggio paga un’imposta di bollo di 16 euro per prestiti fino a 18 mesi e pari allo 0,25% dell’importo ottenuto per prestiti di durata superiore. L’importo minimo di questo prestito è di 3.000 euro, quello massimo di 30.000 euro, senza giustificativi di spesa, mentre i tempi di rimborso sono compresi tra i 12 e gli 84 mesi. Una volta concessa, la somma viene accreditata e rimborsata tramite conto corrente. Per il Prestito Arancio, sono previsti: il rimborso anticipato totale o parziale, gratis, e le opzioni salto rata e riduci rata, inoltre, è disponibile un’assicurazione facoltativa a garanzia del rimborso.

Prestiti personali marzo-aprile 2017: offerta Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo offre ancora per questi ultimissimi giorni di marzo e per i primi 10 giorni del prossimo mese di aprile una promozione sul Prestito Facile, un prestito personale senza giustificativi di spesa e aperto anche a progetti importanti, fino a 75.000 euro, con Tan promozionale del 6,90% e Taeg del 7,55%. Prestito Facile Intesa Sanpaolo può essere richiesto direttamente anche online con esame e approvazione della richiesta in 48 ore. L’importo minimo finanziabile è 2.000 euro e la durata del contratto è di almeno 24 mesi. Per quanto riguarda i costi, l’imposta di bollo sul finanziamento è di 16 euro e 150 euro per l’istruttoria. La durata massima del piano di rimborso è fissata a 10 anni, durante i quali sono disponibili opzioni di flessibilità per posticipare le scadenze in momenti di difficoltà temporanea. Questo tipo di prestito permette di posticipare la restituzione del pagamento di tante rate quanti sono gli anni del piano di ammortamento, meno uno, per esempio, su un prestito di cinque anni si potrà rimandare il pagamento per quattro volte.

Prestiti personali marzo-aprile 2017: offerta Santander Consumer Bank



Santander Consumer Bank offre il prestito personale Adatto, prestito a tasso fisso e rate che permette di richiedere fino a 10.000 euro da rimborsare in massimo 72 rate. La banca offre inoltre un credito finalizzato, finanziamento richiesto per l'acquisto rateale di beni e servizi effettuati presso uno degli esercizi commerciali convenzionati con Santander Consumer Bank.

Prestiti personali senza busta paga marzo-aprile 2017: offerta Poste Italiane

Poste Italiane propone anche il prestito senza busta paga Special Cash Postepay, forma di prestito che può essere richiesto da tutti coloro che hanno tra i 18 e i 70 anni titolari di carta Postepay, sia cittadini italiani che stranieri, purchè in possesso di un permesso di soggiorno valido, passaporto e un certificato di reddito, che permette di chiedere una somma a partire da 750 euro, da restituire in 15, 20 e 24 mesi e a tassi vantaggiosi. Una volta accettata la domanda per ricevere una determinata somma, sarà direttamente accreditata sulla Postepay del richiedente.