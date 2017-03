Pensioni ultime notizie Ape Social e Ape Volontaria: calcolo, tassi interessi, banche in decreti attuativi ufficiali

Tutto pronto per l'entrata in vigore delle nuove regole per andare in pensione ovvero di quel complesso progetto delle novità per le pensioni che passa innanzitutto da Ape Social e Ape Volontaria. Con il il varo dei decreti attuativi, dall'estate si potranno fare le prime domande, ma già da adesso è tempo di pensare ai calcoli sulla convenienza di questo provvedimento, anche in riferimento ai tassi di interesse applicati dagli istituti di credito e alle spese per assicurazione. Proprio questo è uno degli aspetti più critici considerando che rispetto alle ipotesi originarie, l'esecutivo ha intenzione di innalzare la quota e di rendere variabile ovvero di procedere con periodici ritocchi della percentuale nel corso del periodo di applicazione dell'Ape. Due le finestre per i lavori più faticosi, resta il nodo di chi potrà usufruire della pensione sociale.

Calcolo e simulazioni Ape Social e Ape Volontaria

I meccanismo della novità di Ape volontaria (e Ape social e quota 41) con somma anticipate dagli istituti di credito (per l'importo dell'assegno previdenziale) e premio assicurativo (per garantire la restituzione del capitale in caso di premorienza) si basa su alcuni criteri ben precisi. Ad esempio è possibile chiedere il 95% della pensione per l'anticipo di 1 anno, il 90% della pensione per l'anticipo di 2 anni, l'85% della pensione per l'anticipo di 3 anni. Sono necessari 63 anni di età, 20 anni di contributi versati e una pensione prevista, al netto della rata di ammortamento, pari o superiore a 1,4 volte il minimo. Tutti loro possono chiedere all'Inps di smettere tra fra 6 e 43 mesi prima. Raggiunta l'età pensionabile si comincia a restituire l'importo ricevuto con rate mensili ventennali.

Conviene? La variabile decisiva è rappresentata dal costo del denaro ovvero dal tasso di interesse applicato dagli istituti di credito. Come abbiamo visto in questo approfondimento basato sulle stime iniziali dell'esecutivo, la risposta è affermativa. Ma alla luce degli aumenti in vista ovvero in attesa dei decreti attuativi ufficiali, questi scenari potrebbero cambiare. Il tasso annuo nominale previsto da Palazzo Chigi è del 2,75%, a cui aggiungere una copertura assicurativa in caso di premorienza. Queste garanzie dovrebbero portare il tasso annuo effettivo globale fino al 4,7% e perciò renderebbero meno conveniente l'accesso a uscite molto prime rispetto alla timeline di base.

Provando a fare un esempio concreto basato sul calcolo delle pensioni, nel caso di finanziamento all'85% che si può chiedere per un congedo massimo fino a 3 anni e 7 mesi e pensione netta di 1.286 euro, l'Ape richiesto sarebbe dunque di 1.093 euro. E ancora: rata d'ammortamento (rimborso, interessi e assicurazione) pari a 258 euro; detrazioni fiscali (da sottrarre alla rata) di 49 euro; pensione mensile effettiva netta di 1.078 euro e incidenza rata sulla pensione netta per ogni anno di anticipo pari al 4,7%. In definitiva, l'anticipo complessivo ammonterebbe a 39.300 euro a fronte di una spesa di 54.000 euro da restituire in 20 anni.