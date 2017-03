Tariffe cellulari aumento Marzo-Aprile 2017 come fare evitare e nuove offerte 3 Italia, Tim, Wind, Vodafone

Nuove proroghe e tariffe per cellulari da parte di 3 Italia, Tim, Wind, Vodafone, ma anche aumenti in vista.

Questo è un periodo di novità sotto il profilo delle nuovo tariffe per cellulari. Le offerte degli operatori 3 Italia, Tim, Wind, Vodafone di questa fine del mese di marzo 2017 saranno poi replicate anche nei primi 10 giorni di aprile. Ma non c'è dubbio che le principali attenzioni sono adesso catturate dai rincari annunciati.

Vodafone e 3 Italia, aumenti in vista: come evitarli

Dal 18 aprile, ad esempio, Vodafone chiederà 49 centesimi a settimana in più per alcuni piani base, addebitati in anticipo ogni 4 settimane. A conti fatti si tratta di un bel salasso. I clienti, che in ogni caso riceveranno un SMS informativo, hanno 30 giorni di tempo per recedere dal contratto o passare ad altro operatore, senza penali. I punti di riferimento per conoscere tutti i dettagli, avere informazioni e recedere sono il numero 42593 o il sito voda.it/informa.

Aggravio di spesa all'orizzonte anche per 3 Italia e sempre dal 18 aprile. Il costo di rinnovo dell’opzione 4G LTE passa da 0 euro a 1 euro al mese con rinnovo ogni 30 giorni. Anche in questo caso la segnalazione arriverà con un SMS. Per recederlo occorre accedere all'Area Clienti 3 (areaclienti3.tre.it) o via app Area Clienti 3.

3 Italia e ALL-IN Master con smartphone

Per quanto riguarda le nuove tariffe, per le nuove attivazioni ALL-IN Master con Samsung Galaxy S7 (lo smartphone è fuori dai listini Free per ricaricabili e in abbonamento al pari di Huawei P9 Plus), la rata mensile è adesso 5 euro al mese. Fanno poi la loro comparsa i nuovi Huawei P10 Lite + ALL-IN Master e Giga Days a 15 euro al mese e Huawei P10 + ALL-IN Master e Giga Days a 20 euro al mese mese (upfront 150 Euro).

Nuova Tim Special Unlimited New

Scatta dal 27 Marzo la possibilità per i i nuovi clienti Tim di attivare la nuova offerta Tim Special Unlimited New con 6 GB a 40 euro ogni 4 settimane. In dote porta con sé 6 GB di traffico web 4G, chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 250 minuti di conversazione dall'Italia verso Europa e Stati Uniti. Il consumo dati è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB in Italia e di 100 KB all'estero. Al superamento dei GB disponibili ogni 28 giorni, Internet si blocca fino al rinnovo successivo

Wind Magnum

Ecco poi la triplice tariffa Wind Magnum 5 Giga, Wind Magnum 10 Giga, Wind Magnum 30 Giga anche ad aprile. Nel primo caso sono compresi minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 5 GB di traffico Internet in 4G a 14,90 euro. Nel secondo i GB salgono a 10 e il costo a 19,90 euro. Nel terzo sono inclusi 30 GB a 29,90 euro. Da segnalare la proroga da parte dell'operatore arancione dell'iniziativa Porta i tuoi amici in Wind per Wind Ricaricabili. In buona sostanza viene data la possibilità di il proprio numero di GB. L'iniziativa è compatibile con

All Inclusive All Inclusive 1000 All Inclusive Gold All Inclusive Ricaricabile All Inclusive Unlimited All Inclusive Limited Edition 8 All Inclusive Limited 10 All Ricaricabile Powered Infostrada