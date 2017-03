Conti deposito Marzo Aprile 2017 migliori offerte tassi interessi più alti, con vincoli o senza vincoli. Confronto

I conti deposito continuano ad essere i prodotti di investimento preferiti dagli italiani che vedono in questo prodotto sicurezza rispetto agli altri: i conti deposito, infatti, sono sempre meno rischiosi di azioni e obbligazioni e sono protetti dal Fondo di Tutela Interbancario, che protegge investimenti fino alla cifra di 100mila euro. Sappiamo ormai che esistono due tipologie di conti deposito, e cioè conto deposito con vincoli e conto deposito senza vincoli e, stando agli ultimissimi dati, nei primi due mesi del 2017 la maggioranza degli utenti (70,3%) ha preferito richiedere un deposito di tipo non vincolato rispetto a quello vincolato (29,7%), una tendenza decisamente diversa rispetto a quanto accaduto finora dal 2010.

Dalle ultime indagini condotte, è emerso che sono soprattutto gli over 55 gli italiani che nel corso dei primi due mesi del 2017 hanno richiesto conti deposito, per importi depositati che nel 26,7% degli utenti è stato oltre i 50.000 euro e tra i 20.000 euro e i 50.000 euro; mentre per il 57,8% delle richieste l’importo medio più alto è stato di 44.625 euro per la fascia d’età 41-55 anni. Quali sono le migliori offerte delle banche di conti deposito disponibili per la fine di questo mese di marzo e i primi giorni di aprile? Tra le migliori offerte di questi ultimi 10 giorni, spiccano quelle di:

Ing Direct; Che Banca; BancaDinamica.

Conti deposito Marzo-Aprile 2017: offerta Ing Direct

Tra le migliori offerte di conti deposito di questi ultimi dieci giorni spicca quella di Ing Direct, valida fino al 22 aprile 2017, disponibile per i nuovi clienti che sceglieranno di aprire un Conto Corrente Arancio, che non prevede il pagamento di canone e a zero spese, e di abbinarvi Conto Arancio, il conto deposito online del gruppo, da aprile entro il 22 aprile. I due prodotti abbinati prevedono un tasso lordo del 2% sulle somme vincolate per 6 mesi. Per aderire alla promozione, una volta aperto il conto corrente Arancio, bisogna attivare il servizio di accredito di stipendio o pensione, quindi aprire un Conto deposito Arancio per vincolare la somma desiderata per sei mesi e ottenere il rendimento del 2% lordo. Gli interessi saranno versati alla scadenza del vincolo. Questo tipo di conto deposito non prevede alcune penale in caso di chiusura anticipata del vincolo, ma in tal caso si riconosce al cliente solo il tasso base, senza calcolo di alcun rendimento.

Conti deposito Marzo-Aprile 2017: offerta Che Banca

Che Banca! offre su nuove somme depositate da chi è già cliente o da chi lo diventa in questo periodo un tasso promozionale lordo dello 0,90%, anziché dello 0,70%, per i vincoli di 12 mesi. Lo 0,90% lordo vale anche per depositi di 6 mesi, normalmente allo 0,50%, mentre per conti deposito vincolati a 3 mesi viene riconosciuto lo 0,50% invece dello 0,30%.

Conti deposito Marzo-Aprile 2017: offerta BancaDinamica

Tra le altre migliori offerte di conti deposito disponibili per i prossimi dieci giorni, tra fine marzo e i primi giorni del prossimo mese di aprile, spicca anche quella di BancaDinamica che propone un tasso di interesse dell'1,8% lordo annuo (1,33% netto) e prevede il pagamento dell'imposta di bollo a carico del cliente. Per esempio, per il vincolo di una somma di 10mila euro, BancaDinamica prevede 113,2 euro annui ma per avere tali rendimenti, le somme devono essere vincolate almeno per 12 mesi. E' prevista la possibilità di svincolare in anticipo le somme vincolate senza alcuna penale, rinunciando, però, agli interessi.