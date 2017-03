Mutui variabili e fissi Marzo-Aprile 2017: offerte migliori tassi interessi più bassi, condizioni, spese accessorie

Con i tassi ancora lasciati al minimo dalla Bce nel mercato immobiliare dei mutui torna a farla da padrone il mutuo a tasso variabile, oggi ancora decisamente molto più vantaggioso del mutuo a tasso fisso. Tuttavia, per chiunque stesse decidendo ora di accendere un mutuo, è bene che sappia che prima o poi i tassi di interesse sono destinati ad aumentare, per quanto riguarda il tasso variabile, e che non c'è migliore sicurezza del tasso fisso, per chi volesse dormire sonni tranquilli. Nonostante, infatti, il mutuo a tasso fisso fosse la tipologia di mutuo decisamente più conveniente, che prevede anche il pagamento di rate mensili inferiori a quelle del tasso fisso, è possibile che le condizioni vantaggiose cambino improvvisamente, al variare improvviso dei tassi o in base alla forte volatilità del mercato.

Al contrario, il tasso fisso, nonostante oscillazioni del mercato, non riserverà mai alcuna sorpresa inaspettata ai clienti: infatti, le condizioni stipulate al momento dell'accensione del mutuo non cambieranno mai, indipendentemente da variazioni economiche varie. In ogni caso, prima di richiedere un mutuo, è bene considerare diversi fattori, dalle proprie esigenze di denaro, ai tempi di rimborso che si desidererebbero, a condizioni, tassi di interesse previsti e ulteriori spese che ogni tipo di mutuo prevede. Quali sono le migliori offerte di mutuo, sia a tasso fisso che a tasso variabile, disponibile nei prossimi dieci giorni, tra fine marzo e inizio aprile 2017? Tre le migliori offerte di mutui al momento disponibili segnaliamo quelle di:

Banca Intesa; Cariparma Credit Agricole; Unicredit; Deutsche Bank.

Mutui Marzo-Aprile 2017: offerta Banca Intesa

Tra le migliori offerte di mutuo attualmente disponibile troviamo quella di Mutuo Up di Banca Intesa, disponibile sia a tasso fisso che a tasso variabile. Il Mutuo Up permette ottenere fino al 10% in più della cifra erogata inizialmente, alle stesse condizioni di tasso, in un secondo tempo, e solo se necessario, purché non oltre 12 mesi dalla stipula. Il cliente con questa ulteriore somma ha la possibilità di coprire eventuali costi imprevisti per la nuova casa. La cifra finanziata che potrà essere erogata è fino al 95% del valore dell’immobile o fino al 100% se il richiedente ha meno di 35 anni.

Mutui Marzo-Aprile 2017: offerta Cariparma Credit Agricole

Cariparma Credit Agricole propone Gran Mutuo Casa Semplice di Cariparma, anche questo tipo di mutuo disponibile sia a tasso fisso che a tasso variabile, che prevede tempi di durata compresi tra i 5 e i 30 anni, e prevede due opzioni di flessibilità alternative, cioè la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale e una variazione sulla durata del piano di rimborso. Sottolineiamo che si tratta di una tipologia di mutui rientrante le offerte con agevolazioni previste dal Fondo di Garanzia.

Mutui Marzo-Aprile 2017: offerta Unicredit

Ancora per questi giorni di fine marzo e i primo giorni del prossimo mese di aprile, Unicredit propone il mutuo Valore Italia con limite minimo di tasso per l’acquisto di una casa e sia a tasso fisso, che misto, che variabile a seconda delle esigenze. Questo tipo di mutuo permette di chiedere un importo minimo di 30.000 euro e impostare il piano di rimborso in base alle esigenze, restituendo la somma in un tempo che va dai 5 ai 30 anni in caso di acquisto casa. Se, invece, per l’acquisto di una prima casa il valore del mutuo non supera i 250.000 euro, Mutuo Valore Italia con limite minimo di tasso permette di finanziare fino al 100% del valore dell’immobile.

Mutui Marzo-Aprile 2017: offerta Deutsche Bank

Si chiama, infine, Mutuo Pratico la migliore proposta di mutuo attualmente disponibile offerto da Deutsche Bank che prevede spread applicato ai mutui; polizza scoppio e incendio gratuita; possibilità per il cliente di ridurre l'importo del pagamento mensile della rata prevista, allungando la durata del mutuo fino a 40 anni; servizio sempre disponibile di assistenza alla clientela; mentre non prevede alcuna nessuna spesa per l'incasso della rata.