Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le prime due diventano realtà non come pensioni

In arrivo gli atti ufficiali di mini pensione e quota 41 non vere e proprie novità per le pensioni ma più indennità: ultime notizie su ulteriori possibili dettagli

L’esecutivo ha assicurato che gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 sono in dirittura d’arrivo e saranno ufficialmente presentati, stando a quanto riportano le ultime notizie, per consentire l’avvio di mini pensione e quota 41 entro i tempi stabiliti, vale a dire a partire dal prossimo mese di maggio 2017. Il Dicastero dell'Occupazione è stato chiaro in merito: a breve gli atti finali per chiudere il capitolo delle novità per le pensioni relativo a mini pensione e quota 41 per poi concentrarsi sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, tra cui dovrebbe rientrare anche la quota 100, che, secondo le ultime notizie, potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, anche se non ormai nella prima stesura la cui presentazione è già in programma il prossimo 10 aprile.

Tempi, dunque, decisamente troppo stretti per mettere a punto ulteriori novità per le pensioni importanti per correggere profondamente, come nelle intenzioni, almeno a parole, l'attuale sistema previdenziale. Mentre, dunque, si attendono per la prossima settimana al massimo gli atti finali, le ultime e ultimissime notizie sono relative ad alcune indiscrezioni trapelate sui possibili tassi di interesse che saranno applicati alla novità per le pensioni di mini pensione. Anche se poi di vere e proprie novità per le pensioni non si tratta: come già anticipato, queste misure di mini pensione e quota 41, più che novità per le pensioni sono considerate misure indennitarie, considerando che nella formula della mini pensione senza oneri e collegata quota 41 sono destinate esclusivamente a categorie di persone cosiddette svantaggiate, cioè coloro che sono rimasti senza occupazione, o disabili, o malati gravi, o chi è impegnato in occupazioni faticose e non riesce a maturare i requisiti pensionistici al momento richiesti.



Possibili tassi di interesse per novità per le pensioni di mini pensione

E' possibile, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, che il tasso annuo nominale del prestito (Tan) sarà fisso e intorno al 2,75%. Per quanto riguarda, invece, il costo del premio assicurativo finale, dovrebbe essere del 30% circa. Stando sempre alle ultime notizie, dovrebbe essere anche prevista l’istituzione di un nuovo Fondo di garanzia ministeriale per coprire fino all’80% dei rischi collegati alla mini pensione, come il mancato pagamento delle rate o la scomparsa prematura del pensionato, e per questo dovrà essere calcolato un valore compreso tra lo 0,05% e lo 0,1% l’anno. Complessivamente, il costo del rimborso dovrebbe oscillare tra il 4,6 e il 4,7%.

Mini pensione e quota 41 due nuove realtà non per le novità per pensioni

Il problema è che, come sopra detto, mini pensione e quota 41 più che vere e proprie novità per le pensioni anticipate, come avrebbero dovuto essere, tecnicamente sono considerate indennità, erogate, cioè, come misure di aiuto e assistenza alle categorie di persone maggiormente in difficoltà, impostazione che potrebbe diventare ancor più reale se effettivamente, come riportato dalle ultime e ultimissime notizie, la priorità di accesso alla stessa mini pensione dovesse essere data ai non occupati prima e ai disabili poi. Hanno, inoltre, un tempo limitato, diversamente dalle pensioni che sono un diritto che una volta acquisito dura nel tempo, si cristallizza, e che possono essere richieste nel momento in cui ognuno lo reputa più opportuno.

Per quanto riguarda mini pensione e quota 41, non vengono date come diritto che si acquisisce e valido per tutti, se non vengono richieste, infatti, non scattano automaticamente, non se ne ha diritto e anche se vengono richieste in un secondo momento, non subito cioè sin dal primo loro avvio, non è detto che vengano date. Sono diversi, infatti, i casi in cui è possibile che le nuove mini pensioni e quota 41 non vengano erogate, e cioè:

se è troppo estesa la platea di potenziali beneficiari rispetto alle risorse disponibili; se non si soddisfano i troppi paletti e le condizioni poste; la richiesta può essere rifiutata dallo Stato, in caso di esaurimento budget; la richiesta può essere rifiutata dagli istituti di credito se non si hanno abbastanza garanzie.