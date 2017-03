Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 un caso concreto di freno allo sviluppo

Mancano ancora diversi punti da chiarire e tasselli da sistemare per rinnovare e modificare il comparto del settore pubblico italiano e le ultime notizie dimostrano come uno dei punti fondamentali dell’attuale esecutivo e di quello precedente è sempre stato il rinnovamento della P.A., ancora in corso però ma che servirebbe per ridare slancio, molto probabilmente, a tutti gli altri settori di lavoro, attraverso uno svecchiamento della classe lavorativa, obiettivo che già diverso tempo fa era stato annunciato dallo stesso ministro della P.A. Si tratta di un processo bloccato che rappresenta, al tempo stesso, un caso concreto di freno allo sviluppo. Come già attestato da Confindustria e altre associazioni e rappresentanze di settore, l’invecchiamento della popolazione attiva a lavoro provoca un calo della crescita economica e si tratta di uno degli effetti negativi dell’attuale sistema previdenziale decisamente rigido e per il quale ormai da tempo si chiedono modifiche e revisioni.

Ultimi dati su impiego giovanile causa del freno allo sviluppo

La rigidità delle pensioni, nel tempo come attestano le ultime notizie, ha portato il mondo occupazionale ad essere popolato da pochissimi giovani e tanti lavoratori più anziani che non solo costano di più allo Stato ma, nella maggior parte dei casi, sono anche meno avvezzi all’impiego delle nuove tecnologie tanto da garantire elevata efficienza dei compiti da loro svolti dopo magari anni e anni di attività. Si tratta di una situazione che viene rivelata in diversi settori, come riportano le ultime notizie risultato di indagini statistiche. Da un recente rapporto dell’Aran, agenzia che si occupa dei dipendenti P.A., emerge infatti che questo comparto è sempre più ‘vecchio’, gli impiegati sono per lo più lavoratori con contratti a tempo indeterminato, ma over 50, mentre sono decisamente troppo pochi i giovani presenti.

I dati, infatti, rivelano che i giovanissimi under 30 rappresentano solo il 2,7%, meno di 82 mila impiegati; gli under 35 non superano il 6,8% poco più di 205 mila; mentre l'età media degli impiegati ha superato i 50 anni, per l'esattezza 50,4 anni dai 44,2 precedenti, più o meno in ogni settore. Per esempio:

per professori universitari e ricercatori l’età media è di 53,2 anni; per medici l’età media è di 53,1 anni; per i dirigenti l’età media è di 54,4 anni; per gli insegnanti l’età media è di 51,2 anni.

Rigidità regole pensioni, freno allo sviluppo e necessità di novità per le pensioni

Si tratta di numeri da cui ben si evince la necessità di revisione delle attuali norme previdenziali che allungando l’età pensionabile stanno costringendo i lavoratori più anziani a rimanere sempre più a lungo a lavoro, escludendo dalle possibilità di accesso al mondo occupazione i più giovani, che rappresenterebbero le migliori risorse su cui investire per una nuova spinta alla crescita e allo sviluppo economico. Per togliere il freno allo stallo occupazione e, di conseguenze, dello sviluppo servirebbero quelle importanti novità per le pensioni capaci di dare nuova spinta al ricambio generazionale a lavoro, attraverso prepensionamenti, magari con quota 100 (che ancora per molti rappresenta la migliore soluzione pensionistica per tutti), quota 41 per tutti e senza alcun onere o revisione totale dell’attuale sistema, permettendo ai più anziani di lasciare finalmente la propria occupazione lasciando, allo stesso tempo, liberi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani. Solo attraverso le appena citate novità per le pensioni si potrebbe rilanciare l’occupazione giovanile in ogni settore lavorativo, dando nuova spinta a sviluppo e consumi, avviando, di conseguenze, un nuovo ciclo economico positivo, che porterebbe solo benefici e vantaggi al nostro Paese, anche per quanto riguarda la riduzione di un debito pubblico che, stando a quanto attestano le ultime e ultimissime notizie, è ancora aumentato.