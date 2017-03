Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Madia, Gasparrini, Badan

Dal ministro della P.A., Marianna Madia, al presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini, al vicepresidente di Confindustria, Alberto Badan, è unanime la posizione sulla necessità di un rinnovamento urgente del mondo occupazionale, attraverso uno svecchiamento dei diversi comparti, anche tramite novità per le pensioni che rendano più morbide le attuali norme pensionistiche. Sono, infatti, le regole previdenziali attualmente in vigore ad aver bloccato crescita e sviluppo economico, obbligando gli impiegati più anziani a rimanere sempre più a lungo a lavoro, considerando l’allungamento dell’età pensionabile per tutti fissato dall’attuale sistema, ed escludendo i più giovani, coloro che sono i maggiori conoscitori delle nuove tecnologie tanto da poter essere decisamente più operativi e dare nuova spinta alla crescita.

Le ultime affermazioni del ministro Madia e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che da tempo sostengono la necessità di uno svecchiamento a lavoro c’è il ministro della P.A., Marianna Madia, che in diverse sue affermazioni, come confermano anche le ultime notizie, ha ribadito l’urgenza di andare avanti con la revisione delle regole di funzionamento, con l’obiettivo di svecchiarne la classe lavorativa, attraverso novità per le pensioni capaci di avviare il turn over a lavoro. E si tratta di un’esigenza sempre più necessaria soprattutto alla luce delle ultime notizie che, da risultati di una indagine, dimostrano come sia sempre più in calo il numero dei giovani a lavoro rispetto agli over 50.

Le ultime affermazioni di Gasparrini e impatto su novità per le pensioni

Sulla stessa scia le ultime affermazioni di Sergion Gasparrini, presidente dell'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. che rappresenta legalmente le P.A. italiane nella contrattazione collettiva nazionale, che chiede uno svecchiamento sempre più urgente del comparto. Del resto, proprio da un recente rapporto dell’Aran, è emerso che gli impiegati nel comparto sono per lo più lavoratori over 50, mentre sono pochissimi i giovani. Secondo i dati resi noti, gli under 30 rappresentano solo il 2,7%, meno di 82 mila impiegati; gli under 35 non superano il 6,8% poco più di 205 mila; mentre l'età media degli impiegati ha superato i 50 anni, per la precisione 50,4 anni dai 44,2 precedenti, più o meno in ogni settore. E’ chiaro, dunque, come solo attraverso una revisione delle attuali rigide pensioni si potrebbe pensare di riavviare un meccanismo di ricambio generazionale attraverso prepensionamenti dei lavoratori più anziani, e in alcuni casi anche stanchi di dover continuare a rimanere a lavoro, e nuove assunzioni di più giovani che sarebbero decisamente una risorsa positiva per il rilancio di un nuovo ciclo economico positivo.

Le ultime posizioni di Alberto Baban e impatto su novità per le pensioni

Anche Confindustria da tempo spiega quanto sia necessario avviare un sistema di assunzioni di sempre più giovani nel mondo occupazionale per sostenere una crescita economica decisamente in stallo nel nostro Paese. Necessità ribadita recentemente, stando a quanto riportano le ultime notizie, anche dal vice presidente di Confindustria Badan. Non è, del resto, la prima volta che Confindustria ribadisce quanto sia necessario creare un ricambio generazione a lavoro, associazione che si è detta favorevole in diverse occasioni anche alla novità per le pensioni di quota 100 così come ad una revisione delle attuali norme pensionistiche. Ormai è ben chiaro come solo attraverso novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti, o di modifica dell’interno attuale sistema, si potrebbe dare nuova spinta all’occupazione giovanile, permettendo ai giovani di accedere al mondo del lavoro, impiegando agilmente le nuove tecnologie necessarie per dare sempre più impulso ad un costante sviluppo.