Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 boomerang decisione per evitare infrazione Ue

Misure dubbiose per evitare procedura di infrazione Ue: ultime notizie da nuove possibili interventi e conseguenze per novità per le pensioni

Tra qualche settimana, più precisamente dopo la presentazione fissata il 10 aprile della prima bozza del nuovo documento di programmazione economica, l’esecutivo italiano dovrà presentare alla Comunità le misure correttive del valore di 3,4 miliardi di euro, cioè lo 0,2% del Pil, richiesteci qualche tempo fa e senza le quali l’Italia rischia di andare incontro ad una nuova procedura di infrazione. Il ministro dell’Economia qualche tempo fa ha presentato alla Comunità diverse ipotesi di correzioni ma le ultime notizie deviano da tale ipotesi parlando di una novità.

Decisione forze boomerang per evitare infrazione Ue e cosa prevede

Sembrerebbe, infatti, che siano trapelate indiscrezioni secondo cui si potrebbe coprire un terzo delle misure richieste dalla Comunità con un miliardo di euro da destinare alle zone terremotate di Italia. Con questa misura, resterebbero da trovare ‘solo’ altri 2,4 miliardi di euro per completare il quadro delle correzioni richieste. Si tratterebbe, però, a detta di molti, di un’incredibile decisione che rischierebbe di avere un effetto boomerang perché, in realtà, si fa un giochino contabile che in un primo momento potrebbe anche risultare utile per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, con tutto quello le conseguenze che ne deriverebbero, come i serrati e rigidi controlli finanziari sull’Italia da parte della stessa Comunità, a mantenere a disposizione maggiore budget per avere ulteriori eventuali margini di intervento, per esempio, per le novità per le pensioni.

Ma in un secondo momento questa misura potrebbe avere solo conseguenze negative, sia perché per il terremoto sono stati stanziati 7 miliardi di euro non ancora arrivati, ma anche perché si cercano ancora le altre soluzioni da attuare, e si pongono diverse sia per quanto riguarda una credibilità italiana sempre più in discussione agli occhi della Comunità, soprattutto all’indomani delle chiare decisioni errate portate avanti dal precedente e attuale esecutivo e dalle posizioni del nostro ministro dell’Economia, che stanno sempre più deludendo, sia per quanto riguarda gli effetti nel medio e lungo periodo, quando certamente ci saranno problemi di definizione delle misure da attuare con quel miliardo di euro e di destinazione stessa dei soldi al provvedimento. Inoltre, così facendo, si rischia in maniera sempre più concreta di mantenere alto il debito pubblico. Senza considerare la procedura di infrazione che avrebbe un impatto del tutto negativo sul nostro Paese.

Procedura di infrazione Ue e conseguenze per novità per le pensioni

Se, infatti, l’Ue decidesse di aprire effettivamente una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, non ci sarebbero probabilmente ulteriori margini di intervento per definire provvedimenti importanti per il rilancio dell’economia italiana, a partire da importanti novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti, e il resto, eventuale, delle novità per le pensioni che dovrebbero essere analizzate nel momento di analisi successivo, tali da poter poi essere inserite nel nuovo documento di programmazione economica. Questa ipotesi potrebbe essere portata avanti se la procedura di infrazione non venisse aperta, perché in tal caso nulla del genere si potrebbe fare, non avendo soldi, e soprattutto essendo sottoposti ad un continuo e costante monitoraggio di ogni decisione e intervento da parte della stessa Comunità. Del resto, stando a quanto riportano le ultime notizie, la comunità sembrerebbe aver aperto alla possibilità di introduzione di importanti novità per le pensioni nel nostro Paese, ma nel caso di una procedura di infrazione non le sosterrebbe come probabilmente un’altra serie di misure per una questione di mancanza di risorse economiche.