Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Morando, Schulz, Vestager

Le recenti posizioni di Morando, Schulz, Vestager su ultime notizie di misure da presentare alla Comunità e possibili conseguenze per novità per le pensioni

Manca ormai poco alla presentazione della prima stesura del documento di programmazione economica, in programma per il prossimo 10 aprile, e alla presentazione delle misure correttive di 3,4 miliardi di euro che ci sono state richieste dalla Comunità e che obbligatoriamente il nostro Paese deve presentare per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione. Il Dicastero dell’Economia qualche tempo fa ha presentato alla Comunità una serie di misure che potrebbero essere attuate di copertura ma le ultime notizie prevedono una novità mai detta finora.

Le ultima affermazioni di Morando e conseguenze per novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, infatti, sembrerebbe che lo stesso Dicastero dell’Economia abbia pensato di coprire un terzo delle misure richieste dalla Comunità con un miliardo di euro da destinare alle zone di Italia colpite dal terremoto. Questa misura porterebbe a 2,4 miliardi di euro le ulteriori misure correttive da presentare. Ma si tratta di una misura che seppur nel breve periodo potrebbe sembrare utile per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, nel medio e lungo periodo potrebbe anche avere effetti negativi. Riprendendo, inoltre, la strada dei provvedimenti di cambiamento l'Italia dimostrerebbe alla stessa Comunità di essere in grado di riavviarsi verso una crescita costante. Le ultime affermazioni del viceministro dell'Economia, Enrico Morando, in merito sono state piuttosto chiare, aprendo alla possibilità da parte dell'Italia, già con il prossimo documento di programmazione economica, di chiedere ulteriori sostegni alla Comunità proprio per continuare ad andare avanti sulla strada di tali provvedimenti.

E se così fosse vi sarebbero anche ulteriori margini di intervento per l'inserimento delle novità per le pensioni nello stesso documento di programmazione economica. Del resto, lo stesso viceministro Morando, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente spiegato di essere intenzionato a rilanciare misure per i giovani. Lui ha parlato di taglio strutturale del costo del lavoro, ma le novità per le pensioni importanti e profonde come la quota 100 forse sarebbero la migliore ricetta per rilanciare una nuova crescita, anche se Morando è sempre stato tra coloro, che pur sostenendone la loro importanza, non le considerano una priorità per un nuovo sviluppo del nostro Paese.

Le ultime posizioni di Schulz e impatto su novità per le pensioni

Se la misura di un miliardo di euro da destinare alle zone terremotate e che porterebbe a 2,4 miliardi di euro le misure correttive da attuare non dovesse portare un buon risultato, il rischio sempre più concreto potrebbe essere quello di avere meno appoggi anche da parte di personalità della Comunità che hanno sempre appoggiato e sostenuto l’Italia come Martin Schulz. Attualmente candidato alla cancellerie tedesca, Schulz, secondo le ultime notizie, starebbe lavorando ad un programma di rilancio dell’occupazione, di servizi assistenziali e misure sociali per i più indigenti, rendendo sempre più chiara la necessità di ammorbidire le austere politiche comunitarie che finora non hanno certo portato a centrare gli obbiettivi che si volevano, come dimostrano le ultime notizie sull’andamento di diversi Paesi. Politiche comunitarie meno austere permetterebbero al nostro Paese di andare avanti con l’introduzione di importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 tutti senza oneri, anche considerando il fatto che in altri Paesi, come la stessa Germania ma anche la Francia, le pensioni sono già state modificate con un generalizzato abbassamento dell’età pensionabile per tutti.

Le ultime affermazioni di Vestager e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, Margrethe Vestager, commissaria della Comunità alla Concorrenza, ha affermato di essere disponibile ad aperture sui conti, come dimostrato nel caso del salvataggio degli istituti, a patto, però, che non vi siano più giochini e trucchetti. La Vestager ha spiegato che con l'Italia si sta procedendo per lavorare insieme in maniera costruttiva alla luce, però, di un necessario rispetto delle regole. Ma le sue posizioni dimostrano comunque aperture a nuovi provvedimenti che, nel caso di disponibilità di budget, non escluderebbero le novità per le pensioni che da tempo ormai si vogliono fare.