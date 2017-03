Pensioni Ape Social e Ape Volontaria: calcolo ed esempi quando, per chi, a chi conviene

Sono tante le novità per le pensioni in via di introduzione, ma occorre verificare la reale convenienza economica.

Con la novità per le pensioni dell'Ape, si essa social o volontaria, i lavoratori italiani avranno la possibilità di congedarsi prima rispetto a quanto viene concesso dai metodi attuali. Al di là dell'opportunità personale di congedarsi o meno, ci sono di mezzo anche ragionamenti di tipo economico per capire se conviene o meno accedere o meno a uno dei nuovi strumenti. E per farlo occorre procedere con calcoli e verificare e comparare la propria posizione a quella dei tanti esempi utili. Il problema principale è che i decreti attuativi, per quanto pressoché definiti, non sono stati varati. E solo dopo che saranno resi noti tutti i dettagli definitivi in riferimento al tasso di interesse applicato dagli istituti di credito e al ruolo delle assicurazioni sarà possibile procedere con la certezza assoluta.

Pensioni Ape Social e Ape Volontaria: a chi conviene

Al momento si ipotizza una rata annuale, nel caso di anticipo di tre anni e quindi di un importo dell'85% della pensione mensile, del 4,5%-4,7%. E se dovesse raggiungere la quota massima, l'impatto sarebbe negativo ovvero congedarsi prima sarebbe economicamente poco conveniente. Bisogna però ricordare che l'Ape viene erogata per 12 mesi mentre la rata si paga per 13 mesi per 20 anni. In pratica a fronte di una somma di 39.300 euro nel corso di tre anni (quasi 1.100 euro al mese per 36 mesi) se ne restituiscono 54.000 in 20 anni, ma in caso di premorienza del pensionato il debito si estingue e non pesa sugli eredi. Son dunque tante la variabili da tenere in considerazione e occorre tenere inevitabilmente conto della propria posizione sociale ed economica per capire qual è la scelta giusta.

Prima dell'avvio del nuovo strumento, e soprattutto prima che i lavoratori che hanno i requisiti comincino ad aderire, l'Inps e l'esecutivo vogliono assicurarsi che tutti sappiano bene come funziona l'Ape e quanto poi costerà, sul lungo periodo, al pensionato. È chiaro che le percentuali di coloro che sceglieranno l'Ape volontaria saranno molto inferiori a quelle di chi farà domanda per l'Ape social. Quest'ultima può essere chiesta da coloro che hanno almeno 63 anni di età e non distano più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia che siano disoccupati licenziati che abbiano esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi o persone con una invalidità di almeno il 74%o persone che svolgono da almeno sei anni un'attività gravosa.

Per poter entrare in graduatoria sono necessari 30 anni di contributi - almeno 36 per chi la chiede a causa dell'attività faticosa - ma la graduatoria sarà fatta sulla base dell'età anagrafica, consentendo di avere l'Ape volontaria con priorità ai più anziani e quindi i più vicini all'età di vecchiaia. Non tutti, pur facendo i calcoli e pur volendolo, possono accedere a questi nuovi strumenti perché il budget è limitato, Al momento per il 2017 sono disponibili 300 milioni per coloro che hanno 63 anni di età e sono in condizioni di disagio, mentre altri 360 sono stanziati per i precoci, ovvero coloro che hanno cominciato a lavorare prima dei 19 anni di età e ne hanno 41 di contributi.