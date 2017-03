Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 via libera nel Dl Concorrenza rilancio pensioni

Via libera a Dl Concorrenza, novità per le pensioni possibili e ultime novità su ulteriori novità per le pensioni al via da quest’anno

L'esecutivo ha ricevuto un duplice via libera importante per il Dl Concorenza, decisamente importante perché collegato a novità per le pensioni, prevedendo la possibilità di lasciare anzitempo la propria occupazione per chi è iscritto ai fondi delle singole categorie, anche con tacito assenso. Il Dl Concorrenza è collegato al documento di programmazione economica e potrebbe rientrare tra quei decreti ad hoc per novità per le pensioni.

Rilancio novità per le pensioni in Dl Concorrenza, via libera e cosa si prevede

La norma collegata alle novità per le pensioni del Dl concorrenza permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti alle proprie casse di categoria di anticipare l’uscita dal lavoro e i tratterebbe di una norma inizialmente estesa ad alcune categorie di persone per poi essere estesa a tutti. Il primo via libera al Dl Concorrenza è arrivato dalla maggioranza che lo sostiene e dall'ex premier, mentre il secondo via libera è arrivato dalla Comunità che ha chiesto di procedere con il rilancio delle iniziative dell’attuale esecutivo, a partire proprio dal Dl Concorrenza. In particolare, dopo due anni di lavori, l’esecutivo è pronto a porre la fiducia sul Dl Concorrenza una volta inserite alcune modifiche. E’ possibile che la Comunità possa concedere al nostro Paese ulteriori 10 miliardi ma solo in cambio di precisi impegni sui provvedimenti importanti da portare avanti, dal via libera al Dl Concorrenza a nuovi interventi per spingere la produttività. La nuova misura del Dl Concorrenza si affianca alla novità per le pensioni che da quest’anno permette di andare in pensione anticipata ai lavoratori iscritti al fondo Ensarco. Non solo novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, dunque.

Novità per le pensioni del Fondo Ensarco: per chi è come funziona

La novità per le pensioni del Fondo Ensarco valgono per coloro che devono aderire a questo fondo e stiamo parlando di:

agenti di commercio e i rappresentanti che, per definizione, operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Tutti questi lavoratori hanno da quest’anno la possibilità di andare in pensione anticipata fino a due anni prima rispetto all’attuale dei 66 anni di età, cioè a 64 anni, accettando una decurtazione sulla pensione del 5% per ogni anno di anticipo in cui si decide di lasciare la propria occupazione. La decurtazione del 5% della pensione finale sarà permanente. Per poter accedere a questa novità per le pensioni, gli iscritti al Fondo Enasarco devono:

aver raggiunto almeno 64 anni di età; aver maturato almeno 20 anni di contributi; aver raggiunto quota 90, risultato della somma tra età anagrafica ed età contributiva; accettare l’importo della pensione ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto a quanto avrebbero normalmente percepito.