Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marino, Gentile, Maggi

Tra novità per le pensioni pronte a ricevere il via libera con il Dl Concorrenza e le novità per le pensioni previste dal Fondo Ensarco, insieme alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, sembra che qualcosa stia cambiando, anche se in maniera comunque molto ristretta e limitata. Per ognuno di questi casi, infatti, la possibilità di pensione anticipata non vale per tutti, ma è circoscritta a determinate categorie di persone.

Le ultime affermazioni di Marino e conseguenze per novità per le pensioni

Mentre sul Dl Concorrenza ci si appresta a dare la fiducia dopo il via libera dalla maggioranza, Luigi Marino, relatore del Dl concorrenza, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha chiaramente affermato che si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato subito, non dopo due anni di discussioni, ma i vari esecutivi non gli hanno la giusta priorità, dedicandosi soprattutto ad altri provvedimenti, ma per Marino, contrariamente a quanto da molti detto, non c’entrano le pressioni delle lobby, quanto il mondo della politica, che ha messo davanti altri interventi. E questo ha portato il Dl Concorrenza, che il precedente esecutivo ha varato nel febbraio 2015, ad essere approvato, quasi ancora, alla fine di questo mese di marzo 2017. La norma del Dl Concorrenza collegata alle novità per le pensioni prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori iscritti alle proprie casse di categoria.

Le ultime posizioni di Gentile e conseguenze per novità per le pensioni

Secondo il sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonio Gentile, è importante certamente andare avanti con quelle novità per le pensioni che, come attestato dalle ultime notizie, permetterebbero di rilanciare occupazione ed economia in generale, ma la priorità per lui, come del resto gran parte del Tesoro, non rappresentano ancora la priorità. E’, innanzitutto, necessario sbloccare il mondo dell’industria, con il piano Industria 4.0 da rendere operativo, per rilanciare investimenti e produttività, che contribuirebbero comunque al rilancio economico. Una volta dato il via a questo ciclo, ci si potrà dedicare appieno alle novità per le pensioni che permetterebbero di dare una ulteriore spinta al processo di nuovo sviluppo, già avviato dal’Industria 4.0, ma che sarebbe sostenuto da un serio rilancio occupazionale, grazie ad una revisione dell’attuale sistema previdenziale, con novità per le pensioni di quota 100, che per tanti è considerata la migliore soluzione pensionistica per tutti, o novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcuna penalità.

Le ultime posizioni di Maggi e impatto su novità per le pensioni

Favorevole all’introduzione di novità per le pensioni anche Giovanni Maggi, presidente Ensarco, che ha infatti dimostrato la sua posizione avviando una novità per le pensioni per gli iscritti al Fondo. Sappiamo che coloro che devono iscriversi al Fondo Ensarco sono gli agenti di commercio e i rappresentanti operanti sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere, ma che abbiano sede in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Ebbene, stando alle ultime notizie, per loro, da quest’anno, vale la possibilità di andare in pensione anticipata fino a due anni prima con penalità del 5% per ogni anno di anticipo in cui si decide di lasciare la propria occupazione. E’ bene considerare che la decurtazione del 5% della pensione finale sarà permanente. I requisiti per la pensione anticipata degli iscritti al Fondo Enasarco prevedono aver raggiunto almeno 64 anni di età e maturato almeno 20 anni di contributi, e aver raggiunto quota 90, risultato della somma tra età anagrafica ed età contributiva.