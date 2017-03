Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tra esecutivo e maggioranza è tutti contro tutti

Sono passati oltre tre mesi da quella consultazione pubblica dello scorso dicembre che ha letteralmente e definitivamente spaccato la maggioranza, facendo cadere l’allora esecutivo, e avviando un percorso di cambiamento interno al centrosinistra che ha portato fino ad oggi, quando c’è stata una scissione dello stesso schieramento politico, tra:

attuale maggioranza, guidata dall’ex premier ed ex segretario del centrosinistra; nuova forza politica nata dai ‘vecchi’ di centrosinistra alla ricerca degli stessi ‘vecchi’ valori che da sempre hanno contraddistinto il centrosinistra e che, a loro dire, si sono persi nel tempo; attuale esecutivo.

La situazione attuale tra esecutivo e maggioranza

Le ultime notizie, in particolare, sembrano prospettare una situazione di tutti contro tutti tra esecutivo e maggioranza attuale. Dall'avvio del nuovo esecutivo, infatti, i rapporti tra l'ex premier sono diventati decisamente difficili tanto con il ministro dell'Economia Padoan quanto con il ministro dello Sviluppo Economico Calenda, con cui, stando a quanto riportano le ultime notizie, non parlerebbe proprio più, tensioni ancor di più acuite da ultime e ultimissime notizie di possibili alleanze di Calenda con il centrodestra. Non andrebbero meglio, secondo le ultime notizie sempre, le cose con il ministro degli Interni Minniti. In questo clima di tensioni ci si avvia, per il prossimo 10 aprile, alla presentazione della prima stesura del nuovo documento di programmazione economica e delle misure correttive di 3,4 miliardi di euro che sono state richieste dalla Comunità all'Italia per evitare la procedura di una nuova procedura di infrazione.

Ma anche su questi punti è scontro: mentre fino a qualche settimana fa, dall'esecutivo arrivavano ultime notizie di possibili misure impopolari ma utili per recuperare nuove risorse e, al tempo stesso, ristabilire una sorta di equilibrio sociale, tra cancellazione di alcuni bonus e agevolazioni fiscali e revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, ad oggi la situazione sembra decisamente cambiata, soprattutto per via di quelle pressioni che starebbero arrivando proprio dall'ex premier Renzi che, stando alle ultime notizie, potrebbe essere avviato ad una nuova vittoria alla segreteria del centrosinistra e che in vista delle prossime elezioni politiche non sostiene le misure impopolari che potrebbero spostare i consensi verso altre forze politiche.

La situazione, però, è in via di definizione e lo sarà certamente fino al prossimo autunno considerando che se ora inizia l'iter del documento di programmazione economica che pone le basi per le misure che rientreranno nella nuova manovra, le vere e proprie discussioni inerenti proprio la manovra inizieranno dopo l'estate, quindi la strada è ancora molto lunga. Le discussioni sono decisamente aperte ma, secondo le ultime notizie, dovrebbero ancora una volta rimanere fuori dal documento gli aumenti Iva per il 2018 ma potrebbe rientrarvi la misura di estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti che, secondo le stime, porterebbe a risparmi di circa 41 miliardi di euro.

L'esecutivo sarebbe anche animato dalle tensioni tra Dicstero dell'Istruzione, dove il ministro Fedeli tuona contro il Dicastero dell'Economia e il premier Gentiloni, spiegando che il ritardo sul via alle 25 mila assunzioni nella scuola è decisamente inaccettabile e mette a rischio l'avvio del prossimo anno scolastico, con cattedre che resterebbero ancora vuote.

Situazione politica confusa e conseguenze per novità per le pensioni

E’ ben chiaro, dunque, come in queste condizioni, pur essendoci diverse aperture e disposizioni a ulteriori novità per le pensioni, come confermano del resto le ultime e ultimissime notizie, sarà decisamente difficile andare avanti e che possano alla fine avvenire. Anche nel caso di elezioni politiche anticipate che, come abbiamo sempre detto, rappresenterebbero l’occasione ideale di rilancio delle novità per le pensioni, sarebbe difficile rilanciare non solo importanti riuscire davvero a rilanciare non solo importanti novità per le pensioni ma anche altri importanti provvedimenti. Con una situazione delineata esattamente come appena fatto, l’esecutivo dovrebbe avere forza e coraggio di staccarsi e di andare avanti liberamente e in piena autonomia con tutto ciò che vorrebbe, comprese le misure impopolari e i cambiamenti peggiorativi, in modo da crearsi le condizioni giuste per fare ciò che finora altri non hanno fatto. E in riferimento a misure impopolari e cambiamenti peggiorativi, pur tagliando agevolazioni, bonus, detrazioni, alcuni tipi di pensione, non lo farebbero indistintamente, ma sarebbero ben modulati, con possibilità di ricavare tanti soldi come finora mai fatto tali da poter effettivamente attuare tutti quegli importanti provvedimenti sempre rimandati proprio perché sempre troppo pochi i soldi disponibili.

La priorità resterebbe ancora quella di ‘sistemare’ la scena politica, per poi concentrarsi in maniera unitaria sulla realizzazione di tutti quei provvedimenti, condivisi e sostenuti da tutti, necessari per una reale e concreta crescita economica del nostro Paese, novità per le pensioni comprese. Anche perché, come ben sappiamo, finora queste stesse importanti novità per le pensioni, come la quota 100 o la quota 41 per tutti senza penalità, sono state bloccate sì dalla mancanza di sufficienti risorse economiche, ma soprattutto da una volontà politica che ha sempre preferito investire i soldi disponibili in altre misure considerate sempre e di volta in volta prioritarie rispetto alle novità per le pensioni.