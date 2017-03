Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 decreti attuativi ufficiali per indennità non per pensioni

Ai nastri di partenza Ape social, Ape volontaria e quota 41 ovvero tre delle novità per le pensioni più importanti che entrano in circolo in questo 2017. Ma non si tratta di una rivoluzione: nonostante questi strumenti permettano ai lavoratori interessati di congedarsi fino a 3 anni e 7 mesi prima, a proprio carico o dello Stato, per ritirarsi a vita privata, sono tecnicamente delle indennità a tempo determinato. Sia l'Inps sia l'esecutivo definiscono come tali questi strumenti proprio perché, come nel caso dell'Ape social, sono destinati a ristrette categorie di beneficiari, quelli in condizioni di difficoltà economica, occupazionale o sociale.

Novità per le pensioni o novità per le indennità

Ed è dunque proprio la natura dell'Ape social a essere una misura indennitaria, come confermato dalle ultime notizie. Non è un caso che prima di fare domanda per l'accesso all'Ape social occorre ricordare come non sia compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria come Naspi o Asdi, proprio per evitare che venga percepita una doppia indennità. E né viene concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta. Tuttavia, può essere cumulata con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a 8.000 euro annui o 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo. I lavoratori che beneficiano dell'Ape social decadono poi dallo status di beneficiari al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato 2017 prima della naturale pensione di vecchiaia.

Per non ricevere alcuna penalizzazione, il tetto fissato dall'esecutivo è di 1.350 euro lordi. Per accedere occorre aver maturato almeno 30 anni di contributi se disoccupati o 35 anni se si è lavoratori attivi. Ma è destinata anche a

lavoratori che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo grado (genitori e figli) conviventi con handicap grave; invalidi almeno al 74%; addetti ad attività faticose come ma solo nel contesto di un preciso elenco: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Un'altra opzione da tenere in considerazione in fase di calcolo è il raggiungimento di 41 anni di contributi senza tenere conto dell'età anagrafica. Si tratta della cosiddetta quota 41 per la pensione anticipata 2017 per i lavoratori precoci. In quest'ultima categoria rientrano coloro con almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.