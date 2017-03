Spesometro 2017: tutti i casi particolari. Proroga 10 Aprile sembra sempre più necessaria

Continua a essere oggetto di attenzioni lo Spesometro 2017, la cui doppia scadenza è prossima: 10 aprile per i contribuenti che liquidano l'Iva a cadenza mensile e 20 aprile 2017 per chi la liquida trimestralmente. La necessità dell'Agenzia delle entrate di fornire sempre nuovi chiarimenti sembra essere la premessa della concessione di una proroga dei tempi, al pari di quanto è accaduto negli scorsi anni. L'attenzione è adesso sui casi particolari

Attività in contabilità separata Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio Corrispettivi delle distinte riepilogative Asl Fatture cointestate Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci Schede carburante

Spesometro 2017: tutti i casi particolari

Attività in contabilità separata. Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui a entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva.

Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In riferimento al previgente regime dei minimi, l'esonero viene meno quando in corso d'anno il regime semplificato cessa di avere efficacia. In questo caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato. Il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solo nel caso in cui consegua ricavi o compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l'obbligo scatta l'anno successivo.

Corrispettivi delle distinte riepilogative Asl. Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative Asl.

Fatture cointestate. Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci. Le prestazioni di servizio legate a operazioni di importazione ed esportazione vanno comunicate al netto degli importi esclusi. Ma sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già acquisite tramite i modelli Intra.

Schede carburante. I soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante. Sono quindi esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.