Cartella Equitalia rottamazione 2017, multe, cartelle esattoriali: proroga ufficiale. Cosa cambia e misure ufficiali

Via libera al prossimo 21 aprile il termine di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sia Equitalia e sia di altre agenzie di riscossione. Si tratta di una misura resa necessaria dai dubbi emersi circa le procedure da seguire. Di conseguenza cambia il calendario fiscale per mettersi in regola con imposte non versate e multe. In buona sostanza, al contribuente sono ora concesse tre settimane in più per chiedere l'adesione alla definizione agevolata e beneficiare di uno sconto che varia tra il 25 e il 43%, rispetto alle somme inizialmente dovute. Attraverso l'adesione il contribuente può pagare soltanto le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono di conseguenza dovute le sanzioni e gli interessi di mora.

Cartella Equitalia rottamazione 2017: cosa cambia e misure ufficiali

I contribuenti possono scegliere la modalità di pagamento tramite bollettino postale o mediante domiciliazione bancaria, così come l'eventuale distribuzione della somma richiesta. Più precisamente il pagamento può essere dilazionato da un minimo di 2 a un massimo di 5 rate. In ogni caso l'importo dovrà essere saldato al 70% entro quest'anno e il restante 30% nel 2018. Chi preferisce non rateizzare deve invece versare tutto entro luglio 2017. Dalla rottamazione è previsto un gettito di oltre 4 miliardi di euro tra il 2017 e il 2019. Equitalia ha reso noto che le richieste di adesione pervenute fino al 23 marzo scorso sono circa 600.000. La sanatoria riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

In seguito alla presentazione della dichiarazione, l'agente della riscossione comunica al debitore l'importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato. Più precisamente rende noto l'importo da pagare e, in caso di richiesta di rateazione, l'importo e la scadenza delle singole rate. In caso di distribuzione del versamento, il pagamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate purché:

nel 2017 sia corrisposto almeno il 70% delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate, che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre; nel 2018 sia corrisposto il restante 30% in un numero massimo di due rate, che scadono nei mesi di aprile e settembre.

Il debito si estingue se viene pagato integralmente e tempestivamente l'importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata. Viene poi previsto che la facoltà di definizione possa essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato in parte le somme dovute relativamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso agente di riscossione, purché, rispetto ai piani rateali in essere alla data di entrata in vigore delle nuove norme, risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Il legislatore ha anche stabilito che la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.