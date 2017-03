Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 come procede corsa segreteria per rilancio pensioni

Una corsa a tre per la segreteria del centrosinistra, tra ex premier ed ex segretario del centrosinistra, attuale ministro della Giustizia e attuale governatore della Puglia, che, stando alle ultime notizie dei sondaggi che si stanno portando avanti, sembra sia essenzialmente una corsa a due tra ex segretario e ministro della Giustizia con l'ex segretario che sarebbe anche in testa ai sondaggi. L'obiettivo è quello di cercare di portare al prossimo voto per le primarie del centrosinistra del prossimo 30 aprile almeno un milione e mezzo di italiani, la metà dallo scorso voto per le primarie, ma un numero di votanti che consentirebbe all'ex segretario di avere un risultato soddisfacente.

Ultime notizie su recenti numeri per la corsa alla segreteria

Dalle ultime notizie, emerge già un testa a testa tra ex segretario e responsabile del Dicastero della Giustizia: l'ex segretario si attesterebbe al 55% contro un 42,6% del ministro della Giustizia, mentre il governatore della Puglia sarebbe fermo al 2,4%. Grande soddisfazione è stata espressa da parte dell’ex segretario che ha commentato positivamente i risultati. Risultati positivi anche per il ministro della giustizia. La corsa alla segreteria è, dunque, piuttosto interessante e ogni risultato finale sarà certamente determinante per l’andamento dei più importanti provvedimenti che si stanno e si vogliono portare avanti, novità per le pensioni comprese. Le primarie, infatti, così come, in un’ottica più ampia le elezioni politiche, saranno una buona occasione per rilanciare quelle importanti novità per le pensioni tanto attese da tanti e da tanto. E sembra che comunque andranno, avranno impatto positivo sulle novità per le pensioni, a condizione, ovviamente, che ogni annuncio fatto finora e che si farà in merito, sarà effettivamente trasformato in realtà.

Rilancio delle novità per le pensioni dai candidati in corsa per la segreteria del centrosinistra

Tutti e tre i candidati alla segreteria del centrosinistra, ormai come noto, si sono dimostrati particolarmente disposti ad andare avanti con la questione previdenziale tra novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema pensionistico e introduzione dell’assegno universale. Per quanto riguarda quest’ultima notizie, non dimentichiamo che proprio il governatore della Puglia lo ha già introdotto l’anno scorso nella sua regione, dimostrando particolare attenzione, dunque, alle fasce più deboli e indigenti della popolazione. E potrebbe trattarsi di un primo passo locale da poter allargare poi su scala nazionale. Ma le aperture non finiscono qui: stando, infatti, alle ultime notizie,

il governatore della Puglia sosterebbe non solo assegno universale ma è anche tra coloro che sostengono novità per le pensioni di quota 100; l’ex segretario del centrosinistra, attraverso il lavoro dei suoi tecnici, avrebbe aperto ad una nuova analisi di fattibilità tecnica della quota 100, con nuove stime, ma anche all’introduzione dell’assegno universale che, secondo quanto da lui ipotizzato, dovrebbe essere non solo erogazione di denaro ma strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o specializzazione, senza dimenticare l’apertura alla revisione delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali; il ministro della Giustizia, insieme a necessarie misure sociali per sostenere i cittadini più indigenti che stanno fortemente risentendo il peso di una crisi che non accenna a passare, si è detto anche dalla parte di novità per le pensioni che rappresentino anche una nuova spinta all’occupazione, come quota 100 ma anche quota 41 per tutti senza oneri.