Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Emiliano, Orlando, Renzi

Le recenti posizioni di Emiliano, Orlando, Renzi, ultime notizie su andamento della corsa alla segreteria e conseguenze per novità per le pensioni

Procede senza sosta la corsa alla segreteria del centrosinistra tra Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, Andrea Orlando, ministro della Giustizia, e Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario, una corsa che, stando a quanto riportano le ultime notizie, piuttosto che andare avanti tra confronti, dibattiti e discussioni sui relativi programmi dei candidati, considerando che non è stato presentato nemmeno un atto minimo con gli obiettivi e le priorità da raggiungere, sembra percorrere la strada di diatribe, giudizi e opposizioni tra gli stessi tre candidati, tra il governatore della Puglia convinto del fatto che la candidatura di Orlando contribuisca ad indebolire, e anche notevolmente, Renzi; e Renzi, dal canto suo, soddisfatto dei buoni risultati resi noti dai recenti sondaggi e che punta, decisamente ottimista, alla vittoria.

Solo dopo l’appuntamento del prossimo 30 aprile, quando si voterà per le primarie del centrosinistra, si saprà effettivamente come andranno avanti le cose. In base, infatti, al candidato vincitore, si potrà capire molto di ciò che si farà prossimamente tanto un rilancio del centrosinistra quanto per il rilancio di importanti temi per i cittadini, come novità per le pensioni e misure sociali necessarie per sostenere gli indigenti.

Le ultime affermazioni del presidente Emiliano e impatto su novità per le pensioni

Nonostante la sua ultima dichiarata posizione contro l’ex premier, contro cui il presidente della Puglia Emiliano ormai da tempo si scaglia, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe affermato che se dovesse nuovamente essere eletto segretario del centrosinistra, dovrà comunque sopportarlo, esattamente come fatto finora, con la speranza, però, che contrariamente al passato si possano tenere discussioni chiare su argomenti concreti con il nuovo segretario. Di certo è che la posizione di Emiliano, decisamente lontano ad oggi dalla vittoria, ma che dovrebbe sostenere il vincitore, è molto importante da un punto di vista di novità per le pensioni, considerando che lui stesso ha affermato di essere decisamente a sostegno, e pronto, all’approvazione di novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti senza alcuna penalità, senza dimenticare, poi, che avendo già introdotto l’anno scorso nella sua regione l’assegno universale, sarebbe pronto anche ad estendere questa misura sociale a livello nazionale.

Le ultime affermazioni del ministro Orlando e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il ministro della Giustizia Orlando che, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe decisamente pronto ad una completa revisione del centrosinistra, ad oggi sembra essere l'unico a prevedere tra i suoi obiettivi aperture di nuovi confronti sulle misure prioritarie da portare avanti; ad aver chiesto un nuovo atto certo per le novità per le pensioni importanti, che siano in grado di dare l’auspicata nuova spinta all’occupazione, soprattutto giovanile; e ad aver affermato di essere disposto e pronto ad aprire un nuovo dialogo serio con le forze sociali sia su questione previdenziale, che occupazionale, che per misure di sostegno sociale.

Le ultime posizioni dell’ex premier Renzi e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, l’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, Matteo Renzi, che ha mostrato particolare apertura all’introduzione dell’assegno universale che, stando a quanto spiegano le ultime notizie, verrebbe erogato se strettamente collegato alla attiva ricerca di un nuovo impiego o a patto che si frequenti un corso di formazione professionale o di specializzazione, propedeutico al reinserimento nel mondo del lavoro, sembra essere più restio rispetto ai suoi sfidanti sull’introduzione delle importanti novità per le pensioni, nonostante facciano parte della sua squadra l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi che sostiene l’apertura dell’attuale responsabile dei tecnici ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della quota 100, e il ministro della Politiche agricole, particolarmente a favore dell’introduzione di ulteriori novità per le pensioni ma anche di importanti misure sociali, personalità, dunque, molto vicine alle novità per le pensioni.