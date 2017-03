Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 la seconda più fattibile di revisione probabilità di vita

All’indomani degli ultimi chiarimenti ufficiali che si attendono con gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, si dovrebbe procedere, stando a quanto riportano le ultime notizie, ad un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, però, devono ancora essere definite. Sono, infatti, piuttosto controverse le posizioni su quali ulteriori novità per le pensioni dovrebbero essere portate avanti in un momento successivo e le ultime notizie sembrano concentrarsi soprattutto su novità per le pensioni di quota 100 e revisione del meccanismo delle probabilità di vita.

Novità di pensione di quota 100 e revisione delle probabilità di vita

Secondo le ultime notizie, sembrerebbe molto più fattibile la novità per le pensioni di quota 100 rispetto alla revisione del sistema delle probabilità di vita agganciate all’aumento dell’età pensionabile. Nonostante da tempo si dica che proprio questa revisione possa essere la modifica pensionistica per tutti capace di andare anche oltre novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti senza penalità, dalle ultime notizie emerge, invece, che sarebbe decisamente più conveniente la quota 100. Non si tratta, però, della prima volta che la quota 100 viene preferita ad altre eventuali novità per le pensioni e considerata la migliore soluzione pensionistica per tutti.

Il confronto con la revisione del sistema delle probabilità di vita viene vinto dalla quota 100 per una questione di soldi: se, infatti, secondo le stime, per la revisione delle probabilità di vita servirebbero tra i 10 e i 15 miliardi, per la quota 100, come già sappiamo, servono circa 7 miliardi di euro, inoltre, sempre la quota 100 sarebbe in grado di garantire vantaggi anche in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo, derivanti dalle penalità imposte a carico di coloro che scelgono di andare in pensione prima con questo sistema di prepensionamento.

Quota 100, modelli differenti e cosa prevedono

Per quanto riguarda la novità per le pensioni di quota 100, le ultime notizie si concentrano sui tre diversi modelli proposti:

quello proposto del presidente del Comitato ristretto; quello proposto della Lega; quello proposto dell’Istituto di Previdenza.

Partendo dalla novità per le pensioni di quota 100 presentata dal presidente del Comitato ristretto per le pensioni, prevede la possibilità di andare in pensione con 62 anni di età con 35 anni di contributi e oneri gradualmente crescenti in base all’anno in cui si decide di andare in pensione prima rispetto all’attuale soglia dei 66 anni e sette mesi, che permetterebbe al lavoratore di decidere a che età lasciare il lavoro purchè la somma di età anagrafica ed età contribuiva dia come risultato 100, per esempio, andare in pensione a 60 anni di età con 40 di contributi, 61 di età con 39 di contributi, 62 anni con 38 di contributi e così via purchè il requisito contributivo non sia inferiore di 35 anni di età e la somma di età anagrafica e contributiva dia come risultato finale 100.

Passando alla proposta di quota 100 presentata dalla Lega, che invece di considerare come base di uscita 60 anni di età e 40 di contributi, considera come base i 35 anni di contributi o i 58 anni di età, permettendo di andare in pensione, per esempio, a 58 anni di età e 42 di contributi, a 59 anni di età e 41 di contributi, o andare in pensione con 35 anni di contributi e 65 anni di età, o con 36 anni di contributi e 64 di età, 37 di contributi e 63 di età, e così via.

Infine, la proposta di quota 100 dell’Istituto di Previdenza, collegata al quoziente familiare, prevederebbe come requisiti base di uscita per sempre i 60 anni di età e 40 anni di contributi, ma con oneri, compresi tra il 4% e il 12%, che verrebbero definiti in base, appunto, al quoziente familiare, più bassi, dunque, per chi vive in condizioni di maggiori difficoltà economiche e che aumentano gradualmente.