Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Del Rio, Calenda, Gentiloni

Continua ad essere piuttosto vivo lo scontro all’interno della maggioranza, in una sorta di tutti contro tutti, alla ricerca della strada migliore per ritrovare una maggioranza ad oggi ancora fortemente spaccata e capace di rinsaldare quell’esecutivo che, come riportano le ultime notizie, ha l’importante compito di riavviare, finalmente e concretamente, l’Italia verso la crescita, tra misure importanti e forse anche impopolari ma necessarie per il recupero del budget necessario, nuovo documento di programmazione economica e provvedimenti correttivi da presentare alla Comunità per evitare che una nuova procedura di infrazione venga aperta nei confronti del nostro Paese.

Le ultime affermazioni del ministro Del Rio e impatto su novità per le pensioni

Particolarmente critico nei confronti dell’esecutivo, soprattutto per le questioni che riguardano i sistemi tramite i quali si vorrebbero recuperare soldi, il ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, che, come riportano le ultime notizie, avrebbe avviato una profonda riflessione sulla condizione di generale stallo che la nostra Italia sta vivendo, da ogni punto di vista, economico, occupazionale, di rilancio di misure, infrastrutture e provvedimenti, come la lotta all’evasione fiscale, che permetterebbero all’Italia stessa di tornare a crescere. Tra le personalità più vicine all'ex premier, per Del Rio sarebbe importante dimostrare ai cittadini l’esistenza di una classe dirigente in grado di guidare il Paese partendo dal rispondere alle esigenze più importanti del popolo stesso, che comprendono, chiaramente, misure sociali di aiuto per chi oggi vive in condizione di indigenza e profonde novità per le pensioni che, come ormai ben sappiamo, attraverso rilancio di occupazione giovanile e produttività, sarebbero in grado di dare una reale spinta al rilancio dell’economia in generale.

Le ultime posizioni del ministro Calenda e conseguenze su novità per le pensioni

Le misure correttive da 3,4 miliardi di euro che ci sono state richieste dalla comunità rappresentano uno dei principali terreni di scontro tra l’ex premier, il ministro dell’Economia, e il ministro dello Attività produttive Carlo Calenda, ormai ai ferri corti con lo stesso ex premier: non ci sarebbe accordo sull'aumento dell'Iva, cui l’ex premier si dice decisamente contrario ma che secondo le ultime notizie i tecnici del Tesoro sostengono; sulle privatizzazioni, che sempre il Tesoro vorrebbe inserire nel nuovo documento di programmazione economica; e sugli aumenti delle accise, tra carburanti, alcol e sigarette. Secondo le ultime notizie, sembra che per le misure correttive che arriveranno insieme al documento di programmazione economica ci saranno provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale, tagli alle spese e la richiesta di un miliardo per le zone italiane colpite dal terremoto, che abbasserebbero a 2,4 miliardi di euro il costo delle correzioni da presentare alla Comunità.

Nulla, dunque, per quelle novità per le pensioni importanti tanto attese ma con Calenda potrebbe finalmente chiudersi la partita sul quel Dl Concorrenza, in ballo ormai da oltre due anni, che contiene una norma collegata alle novità per le pensioni, che permetterebbe la possibilità di pensione anticipata rispetto all’attuale soglia dei 66 anni e sette mesi per tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria di anticipare l’uscita dal lavoro e che inizialmente varrebbe per alcune categorie di persone per poi essere estesa a tutti.

Le ultime posizioni del premier Gentiloni e conseguenze per novità per le pensioni

Nonostante da tempo si dica che andare ad elezioni politiche anticipate possa rappresentare la situazione ideale di rilancio delle novità per le pensioni, il premier Paolo Gentoloni vorrebbe comunque che si tenessero alla naturale scadenza dell’attuale legislatura per non rischiare di creare ulteriori squilibri in una situazione già decisamente precaria e cercare di andare avanti con i diversi impegni in programma, tra appuntamenti interni e comunitari, definendo quelle misure necessarie per dimostrare che il nostro Paese è effettivamente in grado di andare avanti.

E in merito a questo, Gentiloni, che non sarà tra i candidati al prossimo voto, potrebbe tranquillamente mettere in atto misure impopolari, come cambiamenti negativi per alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni o pensioni di guerra e di assistenza, tagli di bonus o agevolazioni fiscali, che sarebbero importanti per recuperare i soldi che servono per le importanti misure da inserire nel nuovo documento di programmazione economica, a partire dalle stesse novità per le pensioni, come la quota 100, da tempo bloccate proprio per scarsa disponibilità di soldi, per arrivare a sostegni sociali, questione del Sud.